Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain d'une soirée riche en émotions, qu'en ont pensé les internautes ? Cette première soirée des battles de The Voice saison 6, où de nombreux talents des quatre équipes se sont affrontés sur scène, a particulièrement marqué les internautes. Si certains ont réussi à surprendre les coaches Zazie, M Pokora, Mika ou encore Florent Pagny, et à faire lever le public, ils n'ont également pas laissé la Toile indifférente. En effet, beaucoup ont déjà conquis le coeur de leurs nouveaux fans, et possèdent un grand nombre d'abonnés.

Sur le réseau social Twitter, une pluie de compliments et des milliers de messages sont apparus durant la soirée, de quoi booster les talents encore dans la compétition. Mais finalement, quels sont les voix qui ont le plus surpris les internautes, et les prestations qui ont le plus été appréciées ? Nicola Cavallaro face à Jules Coututier , Camille Esteban qui affronte Shaby sur du Sia, ou encore Vincent Vinel et Guylaine sur Love Me, Please Love Me de Michel Polnareff , il y en a pour tous les goûts.









































Vous avez loupé la première soirée des battles de The Voice ? Pas de panique, on vous met le replay juste ici !