Par Nicolas Palita

Terrible ! C’est le mot qui s’impose après la battle entre Lucie et Syrine. Toutes deux s’affrontent sur Can’t Feel My Face de The Weeknd et donnent le meilleur. Hélas une seule peut se qualifier et c’est Lucie qui remporte la possibilité d’aller à l’épreuve ultime. Bien que joyeuse, elle ne peut s’empêcher d’être touchée par l’élimination de son adversaire d’un jour.





Un peu plus tard Zazie a beau s’excuser, en volant Valentin elle provoque les larmes de Claire. En effet cette dernière est de fait éliminée du show musical. On assiste alors à un véritable déluge d’émotions dans la salle où les talents volés attendent. Perdant manifestement l’une de ses bonnes camarades Manoah ne peut pas empêcher ses larmes de couler. Il n’en faut pas plus pour que Dilomé se lève et étreigne fortement Claire. Manoah s’empresse de le rejoindre tout comme Julia Paul, talent volé par Florent Pany. Bonne « joueuse » Claire quitte le plateau en reconnaissant la qualité de l’émission et en qualifiant ses camarades d’un « je vous aime les gars ».



Quelques minutes après c’est la battle entre Agathe et Sofia. Là aussi le duel est tendu et serré. D’autant plus que les deux talents ont lié certains liens. Malgré tout Mika décide de garder Agathe. En sortant de scène cette dernière ne peut retenir ses larmes en expliquant qu’elle est certes contente mais qu’elle aime tellement Sofia que ce résultat est dur. Finalement c’est peut-être cela l’un des secrets de The Voice : réussir à créer des complicités amicales et musicales entre des talents qui ne se connaissaient pas avant. Et ce pour le plus grand bonheur des coachs, du public, des téléspectateurs et bien évidemment des talents !