Par Sabine BOUCHOUL

Ca y est, les équipes sont formées. On sait donc quels sont les talents qui se sont qualifiés pour les émissions en direct. Ainsi dans l'équipe de Florent Pagny on retrouve le surdoué Raffi Arto qui fait souffler un vent rockabilly à chacun de ses passages, mais aussi Gabriel, l'Algérienne Yasmine Ammari et le phénoménal Hobbs.

Du côté de chez Pascal Obispo, on mise sur l'eccléctisme : le rock'n'roll Xam, le duo éléctro Kriill, la soulwoman Betty et la très douce Ecco qui avait étonné avec sa reprise en piano-voix de "Voyage Voyage". Zazie a eu bien du mal à composer son équipe pour les primes en direct. Parmi les rescapés des duels, on retrouve l'excentrique Edouard Edouard, l'équilibriste Liv Del Esta, la rockeuse B Demi Mondaine et le diamant brut Maëlle. Cette dernière a proposé l'une des plus fortes prestations de l'histoire de The Voice avec Gulaan. En chantant "Fragile" de Sting, ils ont fait pleurer tous les coachs mais aussi Nikos.

Enfin, l'équipe des enfants terribles de Mika se compose de Sherley, Frederic Longbois, Guillaume et Casanova. Avec l'abandon de Mennel, ce dernier a été repêché. Rendez-vous la semaine prochaine pour la grande première des shows en direct sur TF1.