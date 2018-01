Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

6 : c’est le nombre de Victoires de la musique raflées par Zazie au cours de sa carrière. La chanteuse a ainsi reçu les prix de meilleur espoir féminin en 1993, artiste féminine de l’année en 1998 et 2002 ou encore spectacle musical, tournée, concert en 2006. Un joli palmarès pour une chanteuse qui a su séduire les mélomanes grâce à des titres tels que Zen, J’étais là, J’envoie valser ou encore Rue de la paix et Un point c’est toi.

Si Zazie s’est fait connaître grâce à sa carrière de chanteuse, elle marque aussi les esprits avec ses talents d’auteure-compositrice. C’est elle par exemple qui a écrit les titres Allumer le feu et C’est la vie qui veut ça pour Johnny Hallyday, Les Hommes endormis et Pomme C pour Calogero, Double Je et Jacques a dit pour Christophe Willem ou encore OK ou KO pour Emmy Lyana (The Voice 6) ainsi que Frère et Le Cœur qui cogne pour Lilian Renaud, le grand gagnant de The Voice 4 qu’elle a coaché. Car oui, depuis 2015, la chanteuse ne met pas seulement son talent au service de stars de la chanson. Elle officie également comme coach de The Voice sur TF1 depuis la saison 4.

Plébiscitée par les talents dans cette belle aventure qu’est le concours musical, Zazie est également régulièrement mise à l’honneur en musique sur le plateau de l’émission présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri. Certains artistes choisissent en effet l’un de ses titres pour se présenter aux auditions à l’aveugle ou pour affronter les autres étapes de The Voice. La preuve ci-dessous en images.

Ginie Line revisite Rue de la paix dans The Voice 3 :





Ophélie Tosoni chante Homme sweet homme dans la saison 1 :





Jacques Rivet et sa version de J'envoie valser dans la saison 4 :





Shadoh reprend Rodeo dans The Voice 2





Nuno Resende et Dièse en duo sur À ma place de Zazie et Axel Bauer dans The Voice 2 :





Angelina reprend J'envoie valser dans The Voice Kids 4 :





The Voice revient le 27 janvier prochain à 21h sur TF1.