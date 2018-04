Par SB | Ecrit pour TF1 |

Comme les autres coachs, Pascal Obispo a dû faire des choix lors de cette phase d’audition finale. Le nouveau venu de The Voice a pu sauver deux talents lors de cette deuxième salve. Il y a d’abord le Marseillais Florent. Le jeune homme est venu, une nouvelle fois, avec ses supporters. Et cela lui a porté des chances. Le jeune homme chantait « That what I Like » de Bruno Mars. Une chanson qui lui a permis de se distinguer face au fantasque Jorge et au timide Ritchie. Le premier revisitait de manière fort théâtre le déjà très théâtral « Milord » d’Edith Piaf, un choix qui avait surpris Pascal Obispo mais aussi les autres coachs.

Le Wallisien Ritchie reprenait « Terre » de Florent Pagny. L'interprète original du titre s'est senti flatté, d'autant plus que les variations vocales sont difficiles à tenir. Pour Pascal Obispo, c'est le jeune Marseillais qui suscite le plus d'intérêt pour la suite de la compétition, c'est donc Florent qui poursuit l'aventure. Tout comme la jeune Kelly. Cette fois, elle a choisi de chanter en français et elle a repris Jeune et con de Saez. S'accompagnant de sa fidèle guitare, elle a une nouvelle fois eu les faveurs de Pascal Obispo, la préférant à Solia, très touchante sur le titre « Parce que c'est toi » d'Axelle Red, adressé à son fils et à Milena, fascinante sur « Les Valses de Vienne » de François Feldman.

Ainsi, pour la suite de la compétition, sont qualifiés : Ecco, J.A.T, Kelly, Xam Hurricane, Betty Patural, Florent Marchand. Par ailleurs, Pascal Obispo a deux autres talents de plus : Abel Marta volé à Florent Pagny et Kriill volé à Mika.