Father to son est un duo composé d'un père et de son fils. Ensemble, ils ont interprété "Ton héritage" de Benjamin Biolay. Ils n'ont pas été retenu. Toutefois, Zazie brave l'interdit et quitte son fauteuil pour aller à la rencontre de ce duo.

Grande première dans The Voice : un père et son fils se présente en duo devant les coachs. Frank et Charles compose le groupe « Father to son » et ils ont l’habitude de jouer sur scène ensemble. Pour passer les auditions à l’aveugle, le père et son fils interprètent l’une des plus belles chansons de Benjamin Biolay, « Ton héritage », chanson d’un père pour sa fille. Le duo joue sur les harmonies et trouble les oreilles du jury. Ils dénotent une ressemblance vocale entre les deux chanteurs, la synchronisation et la précision du placement de la voix. Zazie est perturbée, elle se demande s’ils ont affaire avec un duo de frère… ou de père.

Pour le découvrir, il faut se retourner. Or, aucun coach ne se retourne. Father to son quitte donc le ring. Mais Zazie brave la règle sacrée de The Voice et quitte son fauteuil pour courir après le malheureux duo non retenu. Elle veut les féliciter pour ce beau passage. « C’est magnifique de voir un père et un fils qui chantent ensemble, cette transmission, je voulais saluer cela avec mes camarades, parce que même si on ne se retourne pas, cela ne signifie pas qu’on n’a pas aimé ». La coach, très touchée, remercie le duo pour l’interprétation et la jolie « transmission » de la passion pour la musique d’un père vers son fils. Le papa est touché par les mots de Zazie et ne peut retenir ses larmes.

