Comment vous êtes arrivé à The Voice ?

J’ai fait un concert avec ma maman à Paris. En secret, elle a demandé à son producteur qui était présent, de me filmer et d’envoyer la vidéo à The Voice. Ma maman savait que c’était mon rêve de chanter. Elle m’a annoncé plus tard que j’allais participer au casting.

Est-ce que vous avez tout de suite cru en vos chances ?

Tant que je n’étais pas sur le plateau de The Voice, j’avais beaucoup de mal à imaginer que j’étais en train de passer les étapes de casting pour l’atteindre. Je ne réalisais pas vraiment l’enjeu. Je chantais comme je le fais depuis toujours, c’est tout. D’arriver jusqu’aux auditions à l’aveugle, m’a rendu très fière et je ne remercierais jamais assez les équipes de The Voice, de m’avoir sélectionnée.

Vous avez été sélectionné par votre talent ...

Grâce à mon talent, oui. Mais s’il n’y a pas des gens comme eux, pour donner la chance à des gens comme moi, je ne serais pas ici …















Comment avez-vous vécu votre audition à l’aveugle ?

J’étais un peu stressée. J’ai l’habitude des scènes mais celle-ci m’a vraiment impressionnée. Quand on met les pieds sur le plateau de The Voice, on mesure l’ampleur du défi. Et en même temps, j’avais hâte de chanter et la présence de ma maman m’a beaucoup rassurée. C’était comme à la maison !







Pourquoi avoir choisi Jenifer ?

Parce que déjà c’est une femme que j’adore et je sais qu’elle peut m’emmener très loin. J’ai senti que les autres coachs auraient pu aussi mais c’était la seule femme. Et comme je me bats pour que les femmes chantent, le choix était une évidence.





Votre prestation a fait beaucoup de bruit ce week-end notamment parce que vous avez fait pleurer votre coach …

Je ne m’y attendais pas du tout. D’abord, j’étais très très fière de savoir qu’elle s’était retournée, elle. Mais après, je me suis excusée de l’avoir fait pleurer. Ca m’a fait de la peine ! Je ne pensais pas que mon histoire allait la toucher autant et pouvait parler à une star comme Jenifer.









Vous avez dit “Je ne suis pas un cadeau. Je ne sais ni lire, ni écrire et je suis gitane”.

J’avais envie d’être honnête avec les coachs qui sont là pour nous apprendre. Je voulais qu’ils sachent que je n’étais pas un cadeau et que ce serait plus difficile avec moi qu’avec les autres?





D’ailleurs, vous faites comment pour apprendre les chansons ?

A l’écoute et ça me vient comme ça, naturellement. Je travaille à l’instinct. La musique fait partie de moi depuis toujours !





Est-ce que vous espérez que votre passage dans l’émission puisse faire évoluer les mentalités ?

Bien sûr ! Mais même si j’ai l’espérance, j’ai bien conscience que ce n’est pas aussi facile. Notre communauté a ses propres traditions … Sans mon grand-père qui n’est plus là aujourd’hui, je n’aurais jamais pu chanter. C’est pour cela que j’ai tenu à le remercier sur le plateau. Je suis consciente de la chance que j’ai car ce n’est pas donné à tout le monde. S’il avait été encore de ce monde, je pense d’ailleurs qu’il aurait été avec moi sur la scène de The Voice, au côté de ma maman.





Dans votre portrait, vous dites : “Si je vois la fierté dans les yeux de ma maman, ce sera le plus beau jour de ma vie”. Alors, est-ce qu’elle était fière ?

A la fin de la prestation, non seulement elle m’a dit qu’elle était fière de moi mais j’ai aussi entendu le mot le plus beau que l’on peut entendre de la bouche d’une maman … Elle m’a dit à l’oreille : “Je t’aime ma fille”.







Votre maman, l’artiste aux 103 albums, vous a-t-elle donné un conseil pour The Voice ?

Elle me dit surtout de me régaler et de prendre du plaisir à travers cette aventure incroyable qui s’offre à moi. Ma maman m’a aussi dit de chanter ce que j’aime ! Elle sait que j’adore chanter en français. Je veux surprendre les coachs et les téléspectateurs en sortant un peu de cet univers tzigane.





Qu’est-ce que vous espérez en participant à l’aventure ?

Déjà, je n’espérais pas tant. Je me disais que j’avais peut-être du talent mais de là à ce que trois coachs se retournent … C’est déjà une victoire énorme pour moi ! C’est comme si on me disait : Tania, tu es vraiment faite pour la musique et tu es douée ! La musique c’est toute ma vie et j’espère que The Voice me permettra de partager avec encore plus de gens. Je suis tzigane mais tout le monde peut m’écouter. J’espère que The Voice permettra de faire tomber les aprioris.









