Au programme de cette deuxième soirée des grands shows en direct, la star internationale Taylor Swift a accepté l'invitation de The Voice. De passage en France, elle chantera en direct avec les douze talents encore en compétition. La chanteuse américaine chantera également son tout nouveau titre, "ME!". Le clip sorti le 26 avril dernier a déjà enregistré 65,2 millions de vues en seulement 24h sur Youtube.

12 TALENTS AU PROGRAMME

Lors du premier prime en direct de The Voice, quatre talents ont dû quitter l'aventure : Théophile Rénier, Scam Talk & Mayeul, Geoffrey & Arezki, et Albi. Samedi soir, ils seront 12 talents encore en lice à pouvoir prétendre au titre de "plus belle voix de France". Dans l'équipe de Jenifer : Poupie, Leona Winter et Sidoine. Dans l'équipe de Mika : London Loko, Whitney et Gjon's Tears. Dans l'équipe de Julien Clerc : Pierre Danaë, Laureen et Léonard. Dans l'équipe de Soprano : Gage, Vay et Clément.

