A trois jours du lancement de la saison 7 de "The Voice", Pascal Obispo prend les commandes de MYTF1. Le nouveau coach de l'émission nous parle de ses programmes favoris et de ses souvenirs télé.

MYTF1 a rencontré Pascal Obispo sur les répétitions de la saison 7 de The Voice. L'occasion de parler de télévision avec le nouveau coach de l'émission. Passionné de foot depuis sa plus tendre enfance (son papa était footballeur professionnel aux girondins de Bordeaux), l'auteur, compositeur et interprète ne louperait l'émission Téléfoot pour rien au monde. Et s'il ne se rendra pas en Russie pour la Coupe du Monde de foot, il sera bel et bien devant son écran de télévision au mois de juin prochain.

Homme loyal, Pascal Obispo est fidèle en amitié. Il regarde régulièrement 50' Inside, présenté par "son pote" Nikos et n'hésite pas à donner de sa personne pour les personnes qu'il affectionne. En 2012, il participe à l'émission de Vendredi tout est permis d'Arthur et n'hésite pas à donner de sa personne. Un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier et qu'il se remémore avec humour.

Les émissions qu'il ne louperait pour rien au monde

Téléfoot : "Je suis un inconditionnel de l'émission. Je mets mon réveil tous les dimanches matins à 10h50 pour regarder l’émission, même quand je me couche tard le samedi soir. Je serai, bien entendu, devant ma télé pour la Coupe du Monde de football. Je pense que la France à toutes ses chances".







50’ Inside : "J’adore l'émission 50’ Inside présentée par mon pote Nikos. Nikos, c’est la classe, la bienveillance, l’intelligence. C’est un artiste. Je lui envie, d’ailleurs, son talent pour la photographie. C’est quelqu’un qui a un œil et qui sait bien analyser les gens. Je serai le premier à casser la figure à celui qui dit du mal de lui".







Les Enfoirés : "J’ai passé des super bons moments sur les Enfoirés. J’étais tout le temps déguisé, en Batman, Dark Vador, Marie Antoinette…"

Son plus grand moment de solitude

Pascal Obispo et la danse. "Je suis le pire danseur qui existe. Je l’ai d’ailleurs démontré chez mon copain Arthur dans un vendredi tout est permis qui date de 2012. Il fallait danser sur plusieurs musiques. C’était une catastrophe. J’avais un sarouel. Je faisais des mouvements en avant. Je n’avais pas de coque. J’avais une anatomie visuelle en déplacement. Ca faisait marrer tout le monde car je ne savais pas danser".







Son pari le plus fou à la télévision

Pascal Obispo en mode aventurier . "Je suis venu à The Voice. C’est une vraie aventure pour moi"

Son prochain défi ?

"Ecrire un scénario ? Pourquoi pas un jour. J’ai réalisé plusieurs clips. Mon Ave Maria a été représenté lors du Festival du court métrage. J’adore ça, mais ça demande beaucoup de temps. C’est deux ans d’investissement. Je suis en train d’écrire tous les textes de mon prochain album, c’est une première et ça demande beaucoup de temps. En revanche, j’aimerais bien jouer dans un film. J’adore la Folie des grandeurs".

