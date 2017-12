Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Interrogée par le magazine "Paris Match", Louane, découverte en 2013 dans la saison 2 de "The Voice", s’est confiée à cœur ouvert sur ses proches avant d’avouer qu’elle n’était plus un cœur à prendre.

Courtisée par le cinéma – elle a d’ailleurs reçu en 2015 le César du meilleur espoir féminin pour La Famille Bélier -, Louane a fait un retour remarqué dans les bacs en novembre dernier avec un deuxième album éponyme. Un disque qui rencontre un franc succès et qui a passé la barre des 200 000 exemplaires vendus en cette fin d’année 2017. Le bel accueil réservé à ce deuxième opus n’est pas la seule chose qui donne le sourire à la jeune chanteuse. Interrogée sur sa vie amoureuse dans le dernier numéro de Paris Match, Louane a ainsi confié : "Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C’est facile, c’est cool. L’amour est important."

Discrète lorsqu’il s’agit de ses amours, l’interprète de Si t’étais là est plus loquace lorsqu’il s’agit d’évoquer ses frères et sœurs qui "font leur vie de manière indépendante". "Chacun a son parcours professionnel et ils n’évoquent que rarement le mien dans leur entourage. Ils sont fiers de moi comme je suis fière d’eux", explique-t-elle ainsi au magazine hebdomadaire. Précisant être "là pour eux comme ils le sont pour elle", Louane ajoute avec tendresse qu’il existe des "liens très simples et très beaux" au sein de la fratrie recomposée. "J’ai compris très tard (…) ce que voulait dire le mot ‘demi’ (…) chez nous, cela n’a jamais existé", ajoute-elle.

Très pudique sur la disparition de ses parents, décédés il y a quelques années, Louane ne "souhaite pas évoquer cette période de son existence, ces événements privés" dans la presse. Une discrétion voulue pour "protéger sa famille". "Il est évident que l’amour et le manque font partie de ma vie, comme de cet album", ajoute Louane qui exprime les "choses qu’elle a à dire" en musique.

Redécouvrez ci-dessous la reprise d'Imagine de John Lennon par Louane en hommage à son père :