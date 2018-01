Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour la première soirée des auditions à l’aveugle de "The Voice" saison 7, Zazie avait choisi une tenue bien spécifique. Rayonnante dans sa robe blanche et noire, elle portait un vêtement de la griffe Oud Paris que s’arrachent toutes les stars.

Zazie était en grande forme pour les premières auditions à l’aveugle de The Voice 7. Aux côtés de Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, elle a fait le show pour rafler un maximum de talents! Mais en dehors de ses compétences en tant que coach, elle a brillé grâce à sa sublime robe bicolore. Les tenues de la chanteuse sont toujours analysées par les téléspectateurs de The Voice. Et une fois de plus, celle qu’elle portait samedi 27 janvier ne leur a pas échappé.

Pour la première salve d’auditions à l’aveugle, l’interprète de Rue de la paix avait choisi une robe signée de la jeune marque parisienne Oud Paris. La tenue se compose d’un haut en mousseline de soie blanche assez ample et joliment décolleté ainsi que d’un jupon noir. Une robe aussi chic que confortable qui a visiblement séduit la coach et qui a fait craquer les internautes. Et elle n’est pas la première à avoir opté pour cette tenue.

Le mannequin Noémie Lenoir, l’égérie de la marque de lingerie Victoria’s Secret Martha Hunt, Sandra Sisley (la femme de l’acteur Tomer Sisley)… Elles ont toutes un point commun avec Zazie : avoir déjà porté une robe de cette marque lors d’une représentation officielle. La classe !









Quand Zazie quitte le plateau de The Voice pour rattraper deux talents, regardez :