De nombreux grands groupes de rock, Les Cranberries et U2 en tête, ont vu le jour en Irlande. Incontournables sur la scène musicale, ils ont su également séduire les talents et les coachs de "The Voice". La preuve en images.

Le monde du rock est en deuil depuis l’annonce, lundi soir, du décès de Dolores O’Riordan, la chanteuse des Cranberries. Découvert dans les années 1990 grâce, notamment, aux tubes Zombie, When You’re Gone et Promises, le groupe a vu le jour en Irlande, tout comme d’autres célèbres formations de rock. Le pays a en effet donné naissance à une belle liste d’artistes qui ont su marquer de leur empreinte le monde de la musique. On pense bien sûr à Sinéad O’Connor, The Script, The Corrs ou encore Enya et U2.

Incontournables dans les charts, certains de ces groupes ont régulièrement été mis à l’honneur dans The Voice sur TF1. The Cranberries a ainsi permis à Incatésimu et Olympe de passer des étapes importantes dans le concours musical. U2 a lui aussi séduit les talents de The Voice. Bono et ses complices font d'ailleurs partie des groupes les plus repris dans l’émission de TF1. De One à With or Whithout you en passant par I Still Haven’t Found What I’m Looking for, les ballades rock et puissantes de U2 ont résonné à plusieurs reprises dans The Voice.

De Louis Delort à Lilian Renaud en passant par Olympe et Anahy, retour en images sur 6 prestations marquantes de The Voice mettant le rock irlandais à l’honneur. Une belle manière de rendre hommage à ce courant musical qui a perdu hier soir l’une de ses plus célèbres représentantes, Dolores O’Riordan, décédée à l’âge de 46 ans seulement à Londres.

Olympe reprenant Zombie des Cranberries :





Anahy revisite Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor dans The Voice 5





Matthieu reprend With or without you de U2 (saison 6)





Incantésimu revisite Zombie des Cranberries en 2017





Lilian Renaud et Guilhem Valayé reprennent I Still Haven't Found What I'm Looking For (saison 4)





La version de Nothing Compares 2 U par Marlène Schaff et Maeva Méline (The Voice 2)





