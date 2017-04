Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

The sugazz

Amies depuis des années, Natacha, Betty et Heleni forment un trio exceptionnel. Douées pour enflammer la scène, ensemble elles aussi sont capables de magnifier n’importe quel tube !

Emmy Liyana

Protégée de Slimane le lauréat de l’année dernière, ce talent surprend par son authenticité et sa simplicité. Capable de sublimer les chansons qu’elle interprète et riche des conseils de son mentor, elle a toutes les cartes en main pour aller loin.

Karla

Face aux voix de Lisa Mistretta et Lily Berry Karla a su s’imposer avec force lors des battles. Riche de cette expérience qui renforce sa confiance en elle, la jeune femme bénéficie de sérieux atouts pour ne pas craindre ses prochains concurrents.

R’Nold

Originaire de Martinique, ce talent n’a pas hésité à braver les foudres de sa famille pour participer à The Voice. En effet dans un premier temps elle ne le soutenait pas dans cette aventure. Désormais ce n’est plus le cas. Avec sa volonté à toute épreuve R’Nold semble bien capable d’accomplir des miracles.

Imane

Fusionnelle avec son père qui est son plus grand fan, Imane démontre qu’il faut compter sur elle lors de sa battle face à Valentin. Avec sa jeunesse elle fait preuve d’un culot monstre qui va lui être bien utile pour la suite.









Hélène

16 ans et déjà un talent fou ! Zazie n’a pas choisi Hélène par hasard... Malgré son âge la jeune fille démontre en effet une expérience assez étonnante. Néanmoins elle doit apprendre à maîtriser ses émotions.





Gianni Bee

Compositeur dans l’âme, ce jeune talent reste très émotif. Un défaut qu’il transforme en atout pour faire vibrer le public. En prime il veut démontrer qu’il est un chanteur « à voix ». Y arrivera-t-il ?

Andréa Durand

Les fées et son papa pianiste de jazz lui ont offert un don pour la musique. Mannequin qui manie parfaitement la guitare, Andréa Durand sait jouer de son charme pour séduire les coachs et le public.

Kap’s

Alliant puissance et technique, Capucine alias Kap’s a donné « des poils » à Florent Pagny lors des auditions à l’aveugle. Il en a été de même pendant les battles. En prime le talent a de l’expérience. De quoi l’emmener en finale ?

Juliette

Autre talent très jeune, Juliette bénéficie du soutien de son père. Pendant la battle face à Samuel M elle a montré l’étendue de ses capacités et s’est avéré impressionnante.

Audrey

Doté d’un grand charisme et chanteuse dans un groupe de garçon, Audrey sait attirer la lumière sur elle. En prime sa voix et son humour sont capables de faire des ravages. Sera-t-elle la première fille à remporter The Voice ?