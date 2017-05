Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mika a fait vivre une montagne russe émotionnelle à ses talents samedi soir, lors du premier épisode de l’Épreuve Ultime. Et ce ne sont pas Vincent Vinel, qui a pleuré après avoir été sauvé, ou encore les trois filles de The Sugazz qui vont dire le contraire. Ces dernières ont en effet reçu un sacré choc au moment de découvrir le verdict de leur coach.

Le trio 100% féminin est apparu bouche bée en apprenant qu'il était sauvé par Mika alors que Zazie misait sur Incantèsimu et qu'Agathe était la favorite de M Pokora ainsi que de Florent Pagny. "Incantèsimu, ça me transporte chaque fois, vous me prenez ailleurs et c'est pur. Agathe, c'est quoi la définition du punk ? C'est un esprit et du courage et c'est ce que tu nous as montré ce soir. The Sugazz, un girls band, la musique indé, l'élégance, la pop. C'est ce clash qui donne une sorte de profondeur et de mystère à ce que vous proposez. Moi je vous trouve totalement top et je vous garde", a lancé Mika.

Après avoir ouvert grands leurs yeux, les membres de The Sugazz n'ont pas caché leur surprise et leur joie. "C'est une blague ? Merci Mika", a ainsi confié l'une d'entre elles. "On va aux lives les filles. C'est bon, on y va", ont-elles ajouté un peu perdues après leur retour dans les coulisses de The Voice 6. Si les filles ont réussi à convaincre Mika, ce dernier était pourtant peu convaincu par leur choix de chanson, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. "Vous êtes fous ou quoi ? Vous voulez rentrer chez vous très vite ? Elles ont choisi la chanson la plus déprimante du monde entier. J'étais super déçu. Etre un girls band chanter cette chanson, c'est une recette pour un désastre", confiait-il ainsi lors du coaching.

Prochaine étape pour The Sugazz : les directs de The Voice 6. Des lives qui débuteront le 20 mai à 21 heures sur TF1 !

Revivez ci-dessous la prestation de The Sugazz.