Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La deuxième soirée de battles de The Voice est désormais lancée. Les premiers à s’élancer sur la scène sont The Sugazz et JJ. Une prestation largement saluée par l’ensemble des coachs.

The Sugazz et JJ avaient déjà bluffé les coachs lors des auditions à l’aveugle. Ce soir, ils comptent bien se démarquer sur la chanson « Fiche le camp Jack » de Richard Anthony, un titre à la fois pop, entraînant mais difficile à interpréter. D’autant que cette battle est quelque peu originale puisqu’ils ne sont pas deux talents à s’affronter mais bien quatre. Et pas facile pour JJ de rivaliser avec ce trio 100% féminin : « Ce n’est pas évident avec les trois filles parce que ce n’est pas un quatuor mais une vraie battle », explique-t-il en coulisses.

Et la pression est aussi à son comble du côté de The Sugazz. Les trois amies ne souhaitent pas s’effacer face à la prestance de JJ : « Le challenge pour cette battle c’est d’arriver à se démarquer en tant que groupe à part entière et pas juste être les choristes de JJ », assurent –elles.

A la fin de la prestation, les quatre coachs sont scotchés: « Quel tableau », peut-on entendre. Un sentiment largement partagé par Mika qui semble ravi de cette première battle : « C’est rare d’avoir le show et le chant, et on a tout eu », affirme-t-il. Après de longues secondes d’hésitation, il choisit de poursuivre l’aventure jusqu’à l’épreuve ultime avec The Sugazz. L’aventure s’arrête donc ici pour JJ.

Revivez le coaching de The Sugazz et JJ