Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Hélèni, Betty et Natacha : trois drôles de dames qui composent le trio The Sugazz, tout droit venu de Lausanne, en Suisse. Etape après étape, les jeunes femmes ont prouvé qu'elles en avaient sous les chaussures.



Drôles, sexy, voix puissantes, elles sont capables d'inventer et de placer des harmonies dans les titres qui n'en possèdent pas originalement. La preuve : elles revisitent totalement le tubesque Smells Like Teen Spirit de Nirvana lors de l'épreuve ultime. Une chanson qui n'avait pas séduit Mika, leur coach, au départ. Lors des répétitions, il déclarait en effet : "Elles ont choisi la chanson la plus déprimante du monde entier. J'étais super déçu. Etre un girls band chanter cette chanson, c'est une recette pour un désastre". Mais la magie du trio opère et elles obtiennent leur ticket pour les directs.

Pour cette première émission en live, les jeunes femmes reprennent Papaoutai de Stromae. Pour cette première émission en live, ce "premier rendez-vous galant avec le public", les jeunes femmes reprennent Papaoutai de Stromae. Pour Mika, les jeunes filles avaient "la bonne énergie". Et d'ajouter : "vous avez pris en main ce premier direct, vous avez brillé, je suis très fier de vous". Il souligne la difficulté de reprendre ce titre passé maintes fois sur les ondes de radio. M Pokora estime que les filles sont restées fidèles à elles-mêmes. "Elles pètent le feu naturellement", conclut Florent Pagny.