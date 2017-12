Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le réveillon de la nouvelle année approche à grands pas ! C’est ce dimanche qu’a lieu le passage de 2017 à 2018. Une soirée qui est l’occasion de se retrouver entre amis, ou en famille, et de fêter comme il se doit l’année qui vient de s’écouler. Si le menu est important, l’ambiance musicale est l’un des éléments à ne pas négliger pour le réveillon de la Saint Sylvestre, notamment si vous souhaitez vous éclater sur la piste de danse afin d’oublier 2017.

Pour vous aider à concocter la playlist idéale pour le réveillon, voici notre sélection de 8 chansons qui donnent envie de se déhancher toute la nuit. Des titres qui ont permis à des talents de The Voice de mettre le feu sur le plateau du concours musical de TF1. C’est le cas notamment de la reprise 24k Magic de Bruno Mars par Lisandro Cuxi. Le grand gagnant de The Voice 6 a montré toute l’étendue de son talent de showman lors de cette prestation dans laquelle il chantait tout en dansant.

Au menu également, Respect d’Aretha Franklin à l’honneur dans la battle Awa Sy/Fanny Mendès de The Voice 4, Lean On de Major Lazer revu et corrigé par Mauranne dans la saison 5 de The Voice, Superstition de Stevie Wonder par Wesley (The Voice 3) ou encore Bella de Maître Gims version Kendji Girac (The Voice 3). Rien de tel pour mettre l’ambiance !

24 Magic de Bruno Mars par Lisandro Cuxi (The Voice 6)





Respect d'Aretha Franklin par Awa Sy et Fanny Mendès (The Voice 4)





Lean On de Major Lazer par Mauranne (The Voice 5)





Superstition de Stevie Wonder par Wesley (The Voice 3)





Bella de Maître Gims par Kendji Girac (The Voice 3)





Crazy in Love de Beyoncé par Ludivine Aubourg (The Voice 1)





Ça, c'est vraiment toi de Téléphone par Flo (The Voice 3)





Please Don't Stop the Music de Rihanna par Manon (The Voice 3)