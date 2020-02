The Voice 2020 - Standing ovation pour Abi : "Une infinie tendresse qui craque"

Abi a séduit les quatre coachs par sa musicalité unique sur le plateau de "The Voice". Interview.

Alors qu’il n’est qu’un enfant et que tous ses copains jouent au foot, Abi, lui, entre au Conservatoire et apprend le saxophone sur les conseils de son père. Pas très intéressé par cet instrument, il découvre le piano et c’est le déclic. La musique prend alors une place importante dans sa vie, mais réussir à en vivre lui parait être un rêve lointain. Abi manque énormément de confiance en lui et en son talent.

The Voice est l’occasion de se prouver qu’il peut réussir, qu’il en vaut la peine. Sa famille le soutient totalement dans cette aventure, notamment sa petite sœur handicapée avec qui il a un lien très fort: "Je vis mon rêve pour moi et pour elle".



Comment vous êtes arrivé dans cette aventure ?

Cela fait plusieurs années qu’on me parle de The Voice et qu’on me dit que je devrais tenter ma chance. Mais j’ai toujours pensé que je n’avais pas ce qu’il avait, le talent et le charisme, pour plaire aux coachs mais aussi aux téléspectateurs. Finalement, je me suis lancé dans l’aventure. Avant de monter sur scène, j’étais très angoissé mais je me suis concentré sur la chanson et j’ai eu beaucoup de chance. C’était un moment incroyablement intense.



Pourquoi cette chanson, “Lovely” de Billie Eilish ?

Parce qu’elle parle d’amour et de rupture, deux thèmes forts qui parlent à tout le monde. J’aime ces chansons qui font passer des messages universels. Je trouve que ça rend le moment encore plus puissant, autant pour celui qui la chante que pour celui qui l’écoute. C’est indescriptible comme émotion, on la vit simplement.



Quatre coachs se sont retournés sur votre prestation. Est-ce que ça vous donne confiance en vous ?

Je ne sais pas si je suis plus confiant mais en tout cas, je commence à envisager sérieusement de continuer à faire de la musique puisque ça plait à des grands de ce milieu. Sur le long terme, j’espère quand même que The Voice me permettra de prendre véritablement confiance en moi et en ce que je fais. J’attends vraiment de me redécouvrir et d’aller encore plus loin.



Pourquoi avoir choisi Pascal Obispo ?

J’ai vraiment hésité entre Amel Bent et Pascal Obispo. Le choix s’est porté sur mon envie de surprendre et de ne pas rester dans ma zone de confort. Je voulais un challenge et devoir me battre pour aller plus loin. Peut-être que je me trompe mais j’avais le sentiment de prendre des risques avec Pascal Obispo.

Est-ce que vous appréhendez les battles ?

Me retrouver face à un autre artiste me fait terriblement peur. The Voice, c’est une grande compétition de chant et il y a du niveau. Je crains de perdre tous mes moyens sur scène. Pour le peu que j’ai entendu sur les auditions à l’aveugle, j’ai trouvé les talents très intimidants. Ce que je vois des autres me rappelle ce que je pense de moi. Mais je vais travailler très dur pour me surpasser et ne pas laisser mes doutes gagner.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1