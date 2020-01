The Voice 2020 - Alexia, sa touchante prestation aux côtés de son papa

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Alexia chante “Somewhere over the rainbow” de Judy Garland.

Née dans une famille de musiciens, Alexia baigne depuis toujours dans l’univers de la scène et des tournées. Dès l’âge de 8 ans, elle chante avec son père et comprend qu’elle veut suivre ses traces. La jeune chanteuse intègre alors un groupe dont elle devient la leadeuse et enchaîne les événements dans le sud de la France. Lors d’une scène ouverte Alexia fait la connaissance de Sam avec qui elle forme, aujourd’hui, un couple à la vie comme à la scène. Ce soir, nos deux amoureux se lancent dans l’aventure The Voice mais chacun de son côté. Accompagnée de son papa au piano, la jeune fille monte sur la scène des Auditions à l’aveugle pour tenter d’émouvoir les coachs avec une reprise de Somewhere Over The Rainbow.



Amel Bent buzze à la première seconde. Pour les proches d’Alexia et son petit-ami Sam, c’est déjà une victoire. Lara Fabian et Marc Lavoine buzzent à leur tour. Pascal Obispo ne reste pas insensible non plus à la prestation de la jeune artiste.Le couple peut se vanter d’avoir fait se retourner 4 coachs chacun à leur tour. “Avoir un timbre comme le tien, c’est un don. J’en perds les mots. Tu es touchante et on sent que tu peux en faire beaucoup plus. Merci pour ce merveilleux moment,” commente Amel Bent. “L’émotion, c’est vraiment ce que vous pouvez nous apporter. Bravo,” ajoute Marc Lavoine. Lara Fabian raconte : “C’est la première chanson que j’ai chanté à l’âge de 14 ans, dans un piano bar accompagné de mon papa”. Cette dernière se bat elle aussi pour avoir Alexia dans son équipe mais les coachs ne tardent pas à découvrir que Sam est son petit ami… “Si t’es dans la même équipe, elle va devoir en choisir un seul à la fin. Il ne faut pas que tu viennes dans l’équipe de Lara,” balance Amel. Un argument qui fait mouche ! Alexia a pris sa décision. C’est avec Amel Bent qu’elle poursuit l’aventure. Direction les battles !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1