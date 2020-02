The Voice 2020 - Amaury chante La Reine des Neiges, Amel Bent touchée

Amaury a littéralement enchanté le plateau de "The Voice" en reprenant une chanson de "La Reine des neiges". Interview.

Amaury est réceptionniste de nuit et professeur de chant la journée. Le jeune homme a toujours été passionné par l’univers de la comédie musicale et notamment des dessins animés musicaux comme " Mary Poppins". Cette passion le ramène au monde de l’enfance: il aime se déguiser, jouer des rôles, il cultive tout ce qui peut ramener de la joie dans sa vie. Pour son Audition à l’Aveugle, Amaury tachera d’être le petit garçon qu’il était et le chanteur lyrique qu’il est aujourd’hui, pour faire retomber en enfance le public et les coachs.



Votre choix de chanson est très surprenant...

Moi, ce qui m’intéresse quand je chante, c’est de raconter une histoire. Et La Reine des Neiges, c’est une très belle histoire… J’aime réveiller la part d’enfance qui est en nous en incarnant sérieusement un personnage.



Qu’est-ce qui vous passionne tant dans les comédies musicales ?

C’est définitivement un répertoire musical qui me passionne. Je n’ai vu que deux comédies musicales dans ma vie mais j’en ai écouté beaucoup. Celles qui me font rêver, parmi les plus récentes, sont “Wicked” de Stephen Schwartz et “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda. J’aime la naïveté de certaines intrigues parce qu’elle permet d’avoir des émotions à fleur de peau. On se met à chanter quand on arrive plus à exprimer les choses par la parole et après le chant, on se met à danser. Je trouve ce triptyque formidable car il en dit beaucoup sur la capacité d’exprimer les émotions des êtres humains.



Qu’attendez-vous de The Voice ?

The Voice, c’est clairement un tremplin. Dans la vie, je suis professeur de chant dans une association et je fais aussi pas mal de scènes avec du chant classique, de l’opéra ou encore de la musique sacrée. Mais comme cela ne suffit pas, je travaille comme réceptionniste de nuit dans un hôtel, le week-end. En participant à The Voice, j’espère que quelqu’un va me repérer et avoir envie de travailler avec moi. Je rêve de monter sur une scène de comédie musicale ou d’opérette.



Pourquoi avoir choisi Lara Fabian comme coach ?

Si Pascal n’avait pas été bloqué, j’aurais pu le choisir par sa sensibilité pour les comédies musicales mais aussi parce que c’est un rockeur. Comme je l’ai dit, lors des auditions à l’aveugle, je suis un fervent amateur de métal. Néanmoins, Lara bloquant Pascal, me disant de cette façon qu’elle me voulait absolument, c’était facile de la choisir. L’émotion d’Amel Bent m’a beaucoup touché mais le geste de Lara Fabian a été plus fort. Quoi qu’il en soit, attirer l’attention de ces quatre professionnels, m’a rendu très fier.

