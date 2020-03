The Voice 2020 - Ana : “La folie qui fait peur” mais une voix qui séduit Amel Bent et Lara Fabian (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 29 février 2020, sur TF1 : Ana chante “Ta reine” d’Angèle.

Ana est née au Portugal. Il y a 6 ans, elle quitte son pays natal pour venir vivre en France. Ne parlant pas très bien la langue, la jeune fille a beaucoup de mal à s’intégrer et à se faire des amis. Elle commence alors à chanter et découvre qu’il lui est bien plus facile de s’exprimer et de s’ouvrir en chantant qu’en parlant. Alors qu’elle participe à une scène ouverte dans un bar, le patron tombe sous le charme de sa voix et décide de l’inscrire à The Voice. Pour Ana, c'est “la plus grosse chose qu’elle ait faite dans sa vie”, c’est un rêve qui se réalise. Ce soir, elle se lance un challenge: chanter en français. Elle choisit de raconter une histoire, celle de la chanson “Ta reine” d’Angèle. “Je vais essayer de penser à rien, juste raconter la chanson,” confie-t-elle quelques secondes avant de monter sur scène.



Ana est le dernier talent à se présenter sur la scène des auditions à l’aveugle. Il reste une place dans chacune des équipes d’Amel Bent et Lara Fabian. Les deux coachs le savent, elles vont devoir se battre pour recruter l’ultime talent de la soirée. Aucun doute, le talent vaut la peine de se battre. Amel et Lara sont sous le charme de la prestation d’Ana. “Tu as une voix extrêmement particulière et je te veux vraiment dans mon équipe,” commente Lara. “T’as mis du mystère dans ta chanson,” souligne Amel qui l’a trouvée très pudique. “Tu es restée dans ta bulle et dans ton monde qui a l’air de partir dans tous les sens. Il y a une folie chez toi qui me fait peur, j’avoue,” prévient la coach. “Moi pas,” surenchérit Lara. Quoi qu’il arrive, Ana est dans l’aventure The Voice. Bienvenue ! Alors qui de Lara ou Amel aura la joie de l’accompagner sur la suite du parcours ? La réponse est Amel ! Bravo Ana et direction les battles.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1