The Voice 2020 - Antoine Delie : Standing ovation pour ce talent "touché par la grâce"

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Antoine Delie “La pluie” d’Orelsan ft. Stromae

Antoine Delie est un jeune belge de 22 ans.Plus jeune, il était un enfant sage et studieux, “l’intello de la classe”, ce qui lui a valu quelques moqueries. Il entreprend des études pour être instituteur et passe sa dernière année en Bolivie. C’est une révélation: plutôt timide et réservé, il apprend à s’assumer tel qu’il est, notamment à travers son style vestimentaire, très coloré. Il comprend aussi qu’il veut faire de la musique et s’inscrit au conservatoire. Le chant devient son moyen d’expression. En participant à The Voice, Antoine se lance un défi en chantant pour la première fois en piano/voix devant un grand public.Le petit garçon au fond de lui l’encourage : “Antoine vas y, fonce, un jour tu vas pouvoir faire ce que tu aimes et être toi-même”.



Sur la scène des auditions à l’aveugle, Antoine Delie chante La pluie d’Orelsan ft. Stromae. Pascal Obispo se retourne sur la première note. Ses collègues coachs succombent eux aussi rapidement à la poésie d’Antoine Delie. C’est la première standing ovation de la saison ! “Comment ça se fait qu’on ne te connaisse pas ?” s’interroge alors Pascal. Lara Fabian ne tarit pas d’éloges non plus sur le talent qu’ils viennent de découvrir. “J’ai passé un moment à t’admirer et j’aurais voulu que ça ne s’arrête pas. J’aurais aimé être au concert du merveilleux Antoine. Il s’est passé quelque chose de l’ordre divin, tu es touché par la grâce. Tu as atteint des sommets de perfection ! Evidemment, je te veux tout de suite”. Face à tant de belles paroles de Lara, Amel cherche elle aussi à convaincre. “Je pense que tu es The Voice. Il y a une mélancolie chez toi qui me touche beaucoup”.



Marc Lavoine n’est pas en reste : “Vous faites pile ce que j’aime. Vous n’avez pas dénaturé cette chanson que j’adore et vous le faites très bien. Je vous souhaite vraiment du fond du coeur, la plus belle vie artistique possible”. Pour Antoine, il est temps de choisir son coach. “Je ne vais pas du tout aller dans la direction à laquelle j’avais pensé. Il y a eu des mots qui m’ont vraiment touché et je vais aller avec Marc”. “C’est un cadeau que vous me faites,” félicite son coach. “Je suis jaloux,” balance Pascal. Pour Amel, c’est “un hold up”. Bienvenue dans The Voice, Antoine.

