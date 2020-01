The Voice 2020 - Au plus près des émotions à partir du Samedi 18 janvier sur TF1

Une nouvelle saison placée sous le signe du renouveau et de l’authenticité avec l’arrivée d’un quatuor 100% inédit dans les fauteuils des coachs.

The Voice revient en 2020 pour une nouvelle saison qui s’annonce d’ores et déjà légendaire. Au programme : Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent réunis pour la première fois pour coacher les talents venus des quatre coins de la France et du monde.

Retour en puissance des grandes voix de la chanson française

Cette nouvelle saison promet un casting d’une grande diversité : des Mongols, des Kanaks, des talents de Wallis-et-Futuna, du Maghreb, du Canada, du Mali mais aussi un Écossais ou une Irlandaise. Des artistes en puissance qui n’ont pour beaucoup pas conscience de leur talent ou qui ont du mal à réaliser qu’ils vont participer à l’aventure The Voice ! Sur 20 000 voix castées, seulement 110 ont été sélectionnées pour se confronter aux coachs. Côté musique, les fidèles du programme seront heureux d’assister au retour en force des grandes chansons françaises et des voix puissantes dans le casting. Avec une mécanique simplifiée, The Voice 2020 revient à ses ses fondamentaux pour une saison au plus près des émotions.

Une mécanique simplifiée

Comme ce fut le cas lors des 5 premières saisons, les coachs vont de nouveau se retourner et échanger avec tous les talents, même ceux non retenus. En effet, ils devront justifier leur choix, ce qui va les encourager à se responsabiliser auprès des talents. Pour The Voice 2020, la compétition sera plus rude, les coachs devront vraiment faire les bons choix et batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe puisque chacune sera composée de seulement 14 Talents.

A l’issue des Auditions à l’aveugle, les équipes ne pourront plus évoluer parce qu’aucun vol de talent ne sera possible par la suite ni aux Battles ni pendant les KO. Il n’y aura plus de seconde chance ! Les talents devront ainsi donner le meilleur d’eux-mêmes à chacun de leur passage pour espérer continuer l’aventure et atteindre les Lives !

Les shows en direct d'une grande salle de concert

Enfin, les émissions en direct vont prendre une toute nouvelle dimension dans une grande salle de concert avec une formule XXL. Les demi-finalistes se produiront tels de grands artistes sur scène, au plus près de leur public. De plus, pour la toute première fois, à l’issue de la demi-finale, seuls les téléspectateurs désigneront les 4 finalistes, et le soir de la grande finale, ils éliront le grand gagnant de l’édition 2020. Rien ne garantit de retrouver un talent de chaque équipe…Pour les coachs, il faudra impérativement dénicher les meilleurs talents possible et s’investir pleinement dans leur coaching, afin de s’assurer une place en finale !

The Voice 2020 - Samedi 18 janvier à 21h05 sur TF1