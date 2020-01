The Voice 2020 - Baby J s'offre un coaching live de Lara Fabian sur du Johnny Hallyday

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Baby J chante “Les portes du pénitencier” de Johnny Hallyday.

Le premier talent à se lancer sur la scène des auditions à l’aveugle de la saison 2020 de The Voice, se prénomme Joséphine mais dans sa famille, tous l’ont rebaptisée Baby J. Née à Nice, d’origine italienne, Baby J vient d’une famille de musiciens. Le chant a toujours été sa passion et à seulement 18 ans, elle est la chanteuse et leadeuse du groupe familial. Avec son papa à la batterie, son oncle et son cousin à la guitare et au chant, et son autre oncle à la basse, elle est la seule fille du groupe. Dotée d’un fort caractère, elle n’hésite pas prendre les choses en main. Pour Baby J, sa famille est tout pour elle. Ils sont “ses stars, ses héros”. The Voice est sa première scène toute seule, et la jeune fille veut les rendre fiers. Pour tenter de convaincre les coachs, Baby J chante Les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Une chanson que tous les français connaissent bien et que la jeune artiste a choisi de réarranger à sa manière.

Un pari gagnant puisque Pascal Obispo est le premier à buzzer, suivi de près par Lara Fabian. “Si Johnny t’avait entendu chanter cette chanson, il t’aurait invité à la chanter avec lui,” commence Pascal. “Merci pour ce moment de musique hallucinant. Tu as la foi quand tu chantes,” confie Lara qui se lance alors dans une petite séance de coaching. “A 18 ans, quand on a une voix comme la tienne, on a envie de l’étaler partout. On peut utiliser quelques clefs pour simplifier les phrases musicales. L'important, c’est qu’au moment où tu vas la mettre la vibe, on soit scotché à notre siège”. Lara lui demande de la chanter à nouveau et c’est encore mieux ! “Johnny quand il y allait, il y allait avec une note et il t’écrasait tout de suite”. Voyant le talent lui échapper, Pascal Obispo se lance dans une opération séduction pour tenter de la récupérer dans son équipe. Premier talent et première petite guerre entre coachs. Pour l’aider dans son choix, elle demande conseil auprès de sa famille. “Je suis désolée pour toi Lara mais je vais aller avec Obispo”. Baby J est le premier talent à intégrer l’équipe de Pascal Obispo. Rendez-vous aux battles !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1