The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Fayz ou Sarah Schwab a gagné ?

Pour cette dernière soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Sarah Schwab et Fayz chantent “Desert Rose” de Sting & Cheb Mami.

Pour sa prochaine battle, Amel Bent avait envie “d'inattendu” et a imaginé la rencontre musicale entre l’Occident et l’Orient sur la chanson de Sting et Cheb Mami, “Desert rose”. Pour la coach, “leur faire chanter cette chanson, c’est une responsabilité”. “Quand on a une telle diversité dans son équipe, on se doit de la mettre en valeur,” confie-t-elle avant le tout premier coaching. Lors de son audition à l’aveugle, Sarah avait littéralement bouleversé Amel. “C’est l’une des rares fois où j’ai eu des frissons sur cette saison,” avoue même sa coach. Fayz, “l’un de mes talents les plus surprenants”. “Il embarque tout le monde,” aime chez lui Amel.

Mais attention, dès son premier coaching, elle prévient : “Ici, on est dans The Voice et pas dans The Comedy”. Fayz doit absolument apprendre à canaliser son énergie pour mettre son interprétation au service de la chanson. “Fayz est un vrai artiste et sur cette battle, il doit montrer qu’il peut aussi nous émouvoir,” confie sa coach. De son côté, Sarah semble quelque peu déstabilisée par sa différence avec lui. “Un seul mot : panique ! Je me sentais pas à ma place et perdue. C’est tellement différent de ce que je fais d’habitude,” s’inquiète la jeune artiste qui se demande : “Comment nos voix vont pouvoir se marier ?”. Fayz et Sarah vont-ils parvenir à créer une harmonie sur scène ?

Pari réussi pour Sarah et Fayz ! Les coachs sont séduits. “Mais quelle magie,” lance Lara Fabian à l’attention d’Amel. “Bravo à vous deux. Vous imaginez à quel point je suis fière et à quel point, ce moment était si chère à mon coeur. Merci de m’avoir fait vivre ce très beau moment” félicite leur coach. C’est au tour de Marc Lavoine d’applaudir les deux artistes : “C’est magnifique ce que vous avez fait ! Monsieur, vous avez incarné cette chanson avec toute votre histoire. Madame, vous avez une voix qui nous porte et qui a donné à cette chanson, son réalisme”. Lara Fabian a aimé “la voix céleste” de Sarah mais continuerait avec “l’étoile” Fayz. Il est temps maintenant pour Amel Bent de faire un choix. “Ce soir, vous avez rassemblé des cultures. J’ai envie d’ouvrir une autre boîte avec Fayz,” tranche Amel. Bravo Sarah ! Rendez-vous aux K.O. pour Fayz.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1