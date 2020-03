The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Melba ou Ana a gagné ?

Pour cette dernière soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Melba et Ana chantent “Summertime sadness” de Lana Del Rey.

Dernière battle de cette saison dans l’équipe d’Amel Bent. Melba, c’est l’esprit “girl power” de son équipe. “C’est la fille qui est sur le front et qui ne lâche rien. J’aime sa fougue, sa force et surtout sa grande voix,” commente sa coach. Ana, c’est “l’ovni” de son équipe. “Elle arrive avec sa dégaine et cette voix surtout”. Lors de leurs auditions à l’aveugle, Amel avoue avoir senti à la fois, une force et une fragilité chez chacune d’entre elles. C’est pourquoi elle a choisi une chanson d’une artiste qu’elle aime beaucoup, “Summertime sadness” de Lana Del Rey.

Le coaching a à peine démarré que la coach prévient : “Je veux vous avoir sur l’émotion et sur l’originalité”. Dès les premières notes d’Ana, Melba avoue ne pas être indifférente à son timbre si particulier. Mais cette dernière en a aussi sous le pied ! La coach a déjà les frissons : “ça va être dément”. Mais il y a quand même des petites choses à travailler. Ana doit apprendre à articuler et Melba doit chanter plus haut ! “Les deux ensemble, ça va péter,” se réjouit déjà la coach. A-t-elle eu raison de mettre autant d’espoir dans ses talents ?

Amel Bent est “hyper fière” de ses talents. “Merci d’être vous-même et de ne pas vous travestir. Je vous kiffe trop”. Lara Fabian se souvient à quel point elle avait craqué sur Ana, lors de son audition à l’aveugle : “En la voyant en mouvement, c’est vraiment une vieille âme cet enfant. C’est quelqu’un de très spécial quand elle chante”. Lara félicite aussi “la force” et “la splendeur” de Melba. Pascal Obispo a lui aussi été attirée par “la personne habitée” d’Ana. “C’était très réussi ce que vous avez fait. Je vous dis merci,” commente Marc Lavoine qui avoue sa préférence pour “la créativité étonnante” d’Ana. Il est temps pour Amel de faire un choix crucial pour la suite de l’aventure. “Je vais partir avec Ana,” tranche-t-elle. Bravo Melba, direction les K.O. pour Ana.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1