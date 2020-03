The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Rita ou Mélodie a gagné ?

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Rita et Mélodie chantent “Back to black” d’Amy Winehouse.

Pour sa prochaine battle, Amel Bent a choisi la magnifique chanson d’une étoile filante de la soul : Amy Winehouse. Rita avait séduit sa coach par son interprétation bien à elle de “Non, je ne regrette rien” d’Edith Piaf lors des auditions à l’aveugle. “Une nana qui a un truc qui me bouleverse dans sa voix. Derrière toutes ses manières, il y a un joyau qui se cache,” affirme Amel et elle compte bien l’aider à briller. Mélodie elle, “c’est la guerrière”. “Quand elle arrive sur la scène, tu ne peux que t’incliner. Il y a très peu d’artistes dans le monde qui ont une signature vocale aussi unique,” selon sa coach.

Pour Rita et Mélodie, Amel Bent a pensé à “Back to black”. “Je leur ai fait un cadeau avec cette chanson. Elles n’ont pas le droit à l’erreur. Il faut qu’elles me cartonnent cette chanson”. Au début des coachings, Mélodie a dû mal à se connecter avec la chanson. Rita à l’inverse, en fait trop. “Ta voix est belle mais il faut que tu mettes moins d’artifices. Aller à l’essentiel” conseille sa coach. Pascal Obispo a senti, à la différence des auditions à l’aveugle, un grand stress chez Mélodie. “J’ai été surpris par la prestation de Rita qui pour moi, a gagné cette battle haut la main”. Marc Lavoine lui, a cru à l'interprétation de Mélodie et Lara Fabian la choisirait aussi pour son timbre unique. Mais le choix revient à Amel Bent. “Je suis fière de vous. Je vous ai retrouvés comme je vous ai rencontrés avec vos faiblesses et vos grandes voix”. Amel Bent choisit “la jeune femme pleine de promesses”, Rita. Bravo Mélodie et rendez-vous aux K.O. pour Rita.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1