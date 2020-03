The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Terence ou Manne a gagné ?

Pour cette troisième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Terence et Manne chantent “Ca va, ça vient” de Vitaa & Slimane.

Pour cette nouvelle battle dans l’équipe d’Amel Bent, la coach a décidé d’opposer Terence et Manne ou quand le rock et la r’n’b se rencontrent sur une chanson. “Terence, c’est un énorme coup de coeur pour moi, raconte Amel. C’est du plaisir pour les oreilles et pour les yeux”. Elle ne tarit pas d’éloges non plus au sujet de Manne. “Elle déchire et a une voix comme j’aime. Quand elle chante, elle a un truc qui te donne envie de sourire avec elle”. Pour ses deux talents, Amel Bent a choisi la chanson de Vitaa & Slimane, “Ça va, ça vient”.

Pendant les coachings, Manne se sent “bancale” face à Terence qui en a “sous le pied”. “Je dois prendre ma place et provoquer de l’émotion,” avoue la jeune artiste. De son côté, Terence avoue “se retrouver beaucoup dans les paroles de la chanson”. Le talent qui a essayé, à de nombreuses reprises, de faire carrière dans la musique, a connu beaucoup de désillusions. Il compte bien se servir de cette émotion pour la mettre au service de la chanson. Quelques instants avant qu’ils montent sur scène, Amel confie : “J’ai envie de voir un beau moment de solidarité et de générosité entre deux chanteurs qui n’ont pas la même voix. Qu’ils nous fassent rêver !” Vont-ils y parvenir ? Place au show !

Pari réussi pour Manne et Terence qui ont fait danser le public mais aussi Lara Fabian et Amel Bent. “Vous avez été deux soleils,” remercie leur coach qui doit maintenant faire un choix difficile. “Parce que depuis le début de l’aventure, je crois que j’ai envie de sortir des sentiers battus et de casser les codes… Je vais continuer avec Terence !” Bravo Manne ! Rendez-vous pour les K.O. Terence !

