The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Tom Rochet ou Alexia a gagné ?

Par| Écrit pour TF1 Le 07/03/20 à 21:30 , mis à jour le 06 Mars 2020 à 15:36 | Voir le site de The Voice

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Tom Rochet et Alexia chantent “Dusk till down” de Zayn ft. Sia.

Une battle au sommet dans l’équipe d’Amel Bent. Face à face : deux talents qui ont fait buzzer les quatre coachs. Alexia, c’est la puissance vocale. “C’est peut-être la plus grande technicienne de cette aventure. C’est une grande chanteuse,” confie sa coach. Tom, c’est la douceur. “L’artiste le moins expérimenté de ma team. Un sportif de haut-niveau qui chante seulement depuis quelques mois,” raconte Amel. La coach le sait, ces deux talents sont aux antipodes l’un de l’autre. “J’avais envie de vous entendre sur une chanson tous les deux en étant vous-même”. Cette chanson sera “Dusk till down” de Zayn ft. Sia. Pendant les coachings, Alexia peine à prendre confiance à la puissance de sa voix mais Amel n’a pas l’intention de la lâcher. De son côté, Tom doit lui aussi exploser ce soir. Alexia a un double enjeu ce soir. Son petit-ami Sam Tallet s’est qualifié dans l’équipe de Lara Fabian. Va-t-elle poursuivre l’aventure à ses côtés ?

“C’était génial ! Je suis hyper fière,” félicite Amel Bent après la performance de ses talents. Lara Fabian avoue avoir “un petit coup de coeur pour la voix” de Tom mais aussi “un immense coup de coeur pour l’intensité d’Alexia”. Pour Marc, Alexia a des capacités incroyables mais reste bluffé par la proposition de Tom. Amel réalise que de les mettre face à face n’était peut-être pas une bonne idée. “Je me dis qu’il y a une personne qui n’aura peut-être pas besoin de The Voice puisqu’elle l’est déjà donc je vais choisir Tom”. La coach a fait son choix… Bravo Alexia et rendez-vous sur les K.O. pour Tom.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1