The Voice 2020 - BATTLES (Amel Bent) : Qui de Toni ou Isilde a gagné ?

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe d’Amel Bent : Toni et Isilde chantent “Toute la musique que j’aime” de Johnny Hallyday.

La première battle de la soirée est une battle 100% féminine que nous devons à Amel Bent. “Deux bêtes de scène” de son équipe : Toni et Isilde. “Isilde a une voix complètement surprenante. Elle commence au piano d’une voix toute douce et d’un seul coup, elle se lève et nous fait un show déjanté. C’est Janis Joplin à l’intérieur,” se souvient sa coach de son audition à l’aveugle. “Toni, c’est l’artiste la plus complète de mon équipe. Elle a tout ce que j’aime et cette influence afro-américaine, soul, gospel… Elle a un charisme de dingue. J’adore Toni, c’est un immense coup de coeur,” raconte Amel Bent.

Pour cette battle, leur coach veut les voir devenir de véritables bêtes de scène mais avec une chanson française. Au programme : “Toute la musique que j’aime” de Johnny Hallyday. “Le challenge est dingue”. Isilde n’a pas “la rock attitude” et Tony a peur du grand Johnny ! Vont-elles réussir à surprendre leur coach et tout déchirer sur scène ? “J’avais envie que ces deux femmes nous montrent que rien n’est impossible. Oui, on peut prendre une chanson du taulier et s’amuser, lever une foule. Je suis franchement hyper émue. Je vous ai trouvé incroyables,” remercie Amel. “Merci pour ce cadeau”.

Pascal Obispo qui avait eu un échange tendu avec Amel Bent après l’audition à l’aveugle de Toni. Le coach ne pensait pas capable la jeune artiste de “déchirer un Léo Ferré”. A-t-il été convaincu par cette battle ? “Toni, tu as fait le show comme tu sais faire. T’entendre chanter les notes, simplement avec ton énergie, ta voix et ta puissance, je suis sous le charme”. Pour Marc Lavoine, les deux artistes ont “tapé dans la montagne Johnny sans lui manquer de respect” mais vous êtes un peu “zinzins”. “Si la police du kiff était passé, on était très mal,” s’amuse Lara Fabian qui a une petite préférence pour Toni. Il est temps pour Amel Bent de faire un choix… “Vous pourriez toutes les deux, être une gagnante de The Voice. Je suis heureuse et fière d’être votre coach. Je vais continuer avec Toni”. Bravo Isilde ! Rendez-vous pour les K.O. Toni !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1