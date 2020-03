The Voice 2020 - BATTLES (Lara Fabian) : Qui de Cheyenne, Maria ou Amaury a gagné ?

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Lara Fabian : Cheyenne, Maria et Amaury chantent “You raise me up” de Secret Garden.

Les aléas de la compétition ont fait que Lara Fabian s’est retrouvé avec un nombre impair de talents. C’est donc exceptionnellement, une battle à 3 que la coach a dû préparer. Pour Lara Fabian, cela sonnait comme une évidence de réunir “la voix céleste de Maria, le garçon atypique Amaury et Cheyenne, la country girl”. Pour ces trois talents, la coach a choisi de leur faire interpréter “You raise me up” de Secret Garden. Cheyenne, “c’est une très très grande voix et c’est pour ça que je me suis retournée lors des auditions à l’aveugle”. Chez Amaury, Lara apprécie “le personnage atypique et charmant”. Maria avait bouleversé aux larmes sa coach, “la voix d’une pureté rare”.

Une battle avec une telle intensité d’émotions… Lara Fabian est en larmes après l’interprétation de ses trois talents. Marc Lavoine a été transporté à Broadway. “C’était extraordinaire”. Pour Pascal, c’était exceptionnel : “Une des plus belles prestations ce soir”. Il est temps pour Lara Fabian de faire un choix. “Chacun de vous est extrêmement unique mais c’est toi que je choisis Cheyenne,” tranche la coach. “Elle a un truc de Mariah Carey dans la voix,” confirme Amel Bent. Rebondissement dans The Voice ! Alors que Nikos salue les talents, Lara Fabian prend la parole. Si ses calculs sont bons, elle s’apprête à aller aux K.O. avec 6 talents au lieu de 7 comme ses petits camarades. “Si vous me le permettez, j’aimerais prendre le droit d’en prendre un septième,” demande la coach. C’est une grande première dans l’histoire de The Voice. Sa demande est acceptée alors qui d’Amaury ou Maria recevra sa place bonus ? “On juge un moment où tout à coup quelque chose qui nous dépasse se produit. Ce moment a eu lieu ce soir et c’est Maria,” tranche Lara. Bravo Amaury et rendez-vous sur les K.O. pour Cheyenne et Maria.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1