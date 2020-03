The Voice 2020 - BATTLES (Lara Fabian) : Qui de Margau ou Matteo a gagné ?

Pour cette dernière soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Lara Fabian : Margau et Matteo chantent “Ce rêve bleu” de Karine Costa & Paolo Domingo.

Place à une bataille onirique qui réunit deux talents “exilés”, l’un vient du Liban et l’autre du Québec. Au sein de son équipe, Lara Fabian a eu envie de mélanger les voix et les univers de Margau et Matteo. Deux talents qui ont chacun, une incroyable tessiture vocale et que la coach a choisi d’imaginer dans un monde traduit en français, “Ce rêve bleu”. Un choix qui désarçonne quelque peu Matteo qui a l’impression de “se jeter dans l’inconnu”.

Lors du premier coaching, Margau et Matteo cherchent encore la bonne tonalité pour ne pas que ce rêve bleu se transforme en cauchemar. Heureusement, ils peuvent compter sur leur coach pour les aiguiller dans la bonne direction. Lara Fabian s’interroge même. A-t-elle fait le mauvais choix de chanson pour ses talents ? Faut-il en changer ? “Le but, c’est qu’ils brillent,” réaffirme la coach. “Non, je sais que c’est juste et que je ne me suis plantée. C’est juste une question de tonalité”. Margau et Matteo vont-ils arriver à relever ce défi de haut niveau ?

Lara Fabian est debout pour les applaudir. Pari relevé pour ces deux artistes ! Amel Bent salue leurs grandes voix mais reconnaît une belle surprise du côté de Margau. “Depuis le début, je n’ai pas entendu une voix aussi ‘The Voice’ que la tienne. C’est peut-être la voix la plus impressionnante depuis le début,” félicite Amel. Marc Lavoine salue “un choix audacieux” de chanson. Pour Pascal Obispo, “si les producteurs de comédies musicales regardent ce soir, ils ont face à eux, deux clients très sérieux”. Il félicite “la petite” qui fête ses 20 ans au moment même où ils se parlent. En cadeau, elle reçoit une chanson des coachs. Mais il est temps maintenant pour Lara Fabian de faire un choix qui déterminera le reste de leur aventure. “Margau, tu ES chanteuse et c’est un immense cadeau que tu nous fais. Merci ! C’est avec toi que je pars,” tranche la coach. Bravo Matteo et rendez-vous sur les K.O. pour Margau.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1