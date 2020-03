The Voice 2020 - BATTLES (Lara Fabian) : Qui de Nataly Vetrano ou Jimmy a gagné ?

Pour cette troisième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Lara Fabian : Nataly Vetrano et Jimmy chantent “Sorry seems to bet the hardest word” d’Elton John.

Nataly Vetrano, trente ans d’expérience et toujours cette même envie de partager sur scène, sans filtres. Elle chante simplement, intensément. A 36 ans, Jimmy qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, a une voix qui transperce. Lara Fabian se souvient de leurs auditions à l’aveugle… “Nataly m’a bouleversé. C’est une fille dont la voix m’émeut profondément et ce qui me touche le plus, c’est ce qu’elle est capable d’incarner et dire ou pas”. Ce qui a séduit sa coach lors de son premier passage dans The Voice, c’est sa “puissance humaine”. Derrière cet homme au physique impressionnant, “il y a une voix d’une incroyable douceur”.

Parce qu’elle a tout de suite ressenti le potentiel émotionnel que pourrait offrir leur duo, Lara Fabian a décidé d’opposer Nataly et Jimmy sur la chanson de Sir Elton John, “Sorry seems to be the hardest word”. Dès le départ, Nataly accepte facilement le jeu d’aller fouiller dans ses propres émotions pour les partager à travers cette chanson. Pour Jimmy, en revanche, la tâche est plus difficile. “Parler d’émotions, dans notre culture au Pacifique, ça peut être pris comme un signe de faiblesse,” avoue le talent. Pour l’aider, sa coach lui propose de se raconter une histoire… “J’ai été obligée de bousculer Jimmy dans ses émotions, raconte Lara Fabian. Parce qu’il fait face à Nataly. Elle qui est tellement capable d’incarner sa douleur avec la pudeur qu’il faut”.

Une prestation aussi puissante qu’émouvante à l’image de nos deux talents. Amel Bent félicite le mélange de Nataly, “la force de ce duo” et Jimmy, “la fragilité” alors qu’ils avaient montré l’inverse aux auditions à l’aveugle. “Vous avez inversé les rôles. Merci de nous avoir donné une part de vous même”. Marc Lavoine a été impressionné par la technique vocale de Nataly mais reste très sensible au personnage de Jimmy qui a révélé une vraie tendresse ce soir. De son côté, Pascal Obispo a lui aussi été bouleversé par Jimmy. Maintenant, c’est au tour de Lara Fabian de choisir. “Vous avez raconté cette histoire de pardon de façon magistrale, commence par féliciter la coach. Nataly, il y entre toi et moi, un lien qui s’est tissé instantanément au moment où j’ai entendu la blessure dans ta voix. Quand tu es arrivée ici, tu te demandais si tu avais encore ta place. Ce soir, tu as repris ta place et moi je dis que tu dois la garder. C’est pour ça que c’est avec toi que je pars !” Bravo Jimmy ! Rendez-vous pour les K.O. Nataly Vetrano !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1