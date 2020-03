The Voice 2020 - BATTLES (Lara Fabian) : Qui d’Emmanuel Obré ou Enzo S a gagné ? Pauline Conseil | Écrit pour

Le 14/03/20 à 21:00 , mis à jour le 14 Mars 2020 à 10:54

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Lara Fabian : Emmanuel Obré et Enzo S chantent “Who wants to live forever” de Queen.