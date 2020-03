The Voice 2020 - BATTLES (Marc Lavoine) : Qui de Julian ou Anthony Trice a gagné ?

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Julian et Anthony Trice chantent “With or without you” de U2.

Un talent qui chante avec son cœur pour oublier mais surtout pour rêver. Il s’appelle Anthony Trice. Face à lui, un artiste qui a relevé le défi des auditions à l’aveugle avec du reggaeton : Julian. “Anthony, il m’a envoyé une telle charge d’émotions. J’ai entendu un appel,” se souvient, de son audition à l’aveugle, Marc Lavoine. “Julian m’a choppé parce qu’il a beaucoup d’énergie. Il a fait un prestation qui m’a impressionné”. La chanson qu’il a choisi pour les deux artistes, c’est “With or without you” de U2. Julian ne connaît pas ce groupe mythique et part donc avec un léger handicap et ce n’est pas le seul. Il ne comprend pas l’anglais mais Julian n’a pas l’intention de se laisser abattre. De son côté, Anthony est lui aussi très anxieux. Va-t-il parvenir à laisser son stress de côté ?

Leur coach est très heureux de la performance de ses talents. Amel Bent a senti “une grosse pression” chez Julian et Anthony. “Pour la suite, vous avez besoin de prendre de l’assurance. Vous êtes de vrais chanteurs !” Selon Lara Fabian, qui ne voudrait paraître “trop dure”, il y a eu beaucoup de fausseté. “C’est quelque chose qui ne peut pas se passer”. S’ensuit alors un débat houleux entre Lara et Pascal qui défend l’idée qu’un chanteur ne doit pas forcément chanter juste. “Moi, l’urgence d’Anthony me bouleverse à chaque fois que je l’entends chanter,” conclut Pascal. C’est aussi avec Anthony qu’a envie de continuer l’aventure Marc Lavoine. Bravo Julian ! Rendez-vous pour les K.O. Anthony Trice !

