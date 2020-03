The Voice 2020 - BATTLES (Marc Lavoine) : Qui de Kim ou Ifé a gagné ?

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Ifé et Kim chantent “Trop beau” de Lomepal.

Ifé est originaire du Bénin et il considère la musique comme une passion salvatrice. Quatre sièges retournés lors de son audition à l’aveugle, “un moment magique” pour le talent. “Est-ce que je suis en train de rêver,” se souvient s’être-t-il demandé. Face à lui pour cette nouvelle battle dans l’équipe de Marc Lavoine : Kim dont sa capacité à changer de voix avait surpris les coachs lors de son audition à l’aveugle. Le coach a décidé leur voix sur la chanson de Lomepal, “Trop beau”. “Je ne veux pas que ce soit une prestation, prévient Marc Lavoine. Je veux que ce soit un moment de vérité. Quand un texte est très beau et qu’on a deux très beaux interprètes, il ne faut pas se gêner”.

Durant les coachings, Kim est quelque peu déstabilisée par le rythme imposé de cette chanson d’un répertoire rap/urbain qu’elle ne maîtrise pas tellement. Elle doit absolument sortir de sa zone de confort si elle veut convaincre. Heureusement, elle peut compter sur son coach pour lui donner de bons conseils. “Si tu as besoin de le chanter plus que de le rapper, ne soit pas trop scolaire ! T’as qu’à t’en foutre,” lui conseille Marc Lavoine. Selon lui, il faut être capable de déplaire. De son côté, Ifé qui a l’habitude de chanter seul sur scène ne parvient pas à partager le duo avec Kim. “Il se soustrait un peu,” craint Marc Lavoine. Les deux talents vont-ils offrir à leur coach ce moment de vérité qu’il attend ?

“On avait l’impression que c’était leur chanson,” applaudit dès la fin de la prestation, Pascal Obispo. “J’admire le travail que vous avez fait. Notamment Kim qui est une femme debout et qui a bossé cette chanson,” commence Marc Lavoine. Si Amel Bent devait choisir… “‘Je me reconnais beaucoup en Kim. J’adore ton phrasé. Ce soir, tu étais une chanteuse avec le flow d’un rappeur. Mais je crois que je partirai avec Ifé qui a beaucoup de charisme”. De son côté, Lara Fabian dit avoir été “foudroyée” par Ifé. “Il a une manière de parler de la colère comme on s’en libère et ça fait du bien”. Mais c’est à Marc Lavoine de faire un choix entre ces deux artistes. Qui de Kim ou Ifé décrochera son ticket pour la prochaine étape des K.O ? “Il a une histoire que je connais et j’ai envie d’aller plus loin avec lui. J’ai fait mon choix et c’est à regret Kim, que je vous sépare et que je me sépare de toi”. Bravo Kim ! Rendez-vous pour les K.O. Ifé !

