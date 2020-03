The Voice 2020 - Louise Combier : "Il y a une vraie connexion avec Marc Lavoine"

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Don Pierre et Louise Combier chantent “Dis-lui toi que je t’aime” de Vanessa Paradis.

La battle avec Don Pierre, c’était une belle annonce ?

Quand j’ai découvert la chanson et le talent avec qui je serai en battle, je ne connaissais pas encore Don Pierre. J’étais contente de chanter cette chanson de Vanessa Paradis écrite par Serge Gainsbourg même si elle s’éloigne un peu de mon univers musical. Le fait de chanter avec un garçon était aussi une grande première pour moi mais j’aime les challenges !

Quel est le meilleur conseil que Marc Lavoine vous ait donné ?

Marc était le seul coach que je voulais et j’ai découvert un artiste incroyable qui m’a vraiment touché. Pendant les coachings, il m’a vraiment accompagnée pour que je m’ouvre sur scène et avoir confiance. Il m’a dit que j’avais toujours une espèce d’inquiétude sur le visage et qu’il fallait, au contraire, que je sois plus sereine. J’ai déjà senti que sur les battles, il y avait de l’amélioration. Je me suis sentie libre !



Comment s’est passée la battle pour vous ?

Entre candidats de l’équipe, on passe beaucoup de temps ensemble et on noue des liens forcément. Cette battle nous a rendu plus forts tous les deux et quand je revois les images aujourd'hui, je sens bien qu’on était ensemble. C’était un duo et pas une battle ! De toute façon, la chanson n’existerait pas s’il y avait deux voix. Elle se chante d’une seule et même voix, à deux. Je me suis sentie portée par Don Pierre, très rassurée par sa présence. J’avais davantage confiance en moi sur scène !

Votre battle a littéralement bouleversé Marc…

Je me souviens de cet instant, de son regard sur nous... On sentait que tout son corps était bouleversé. Marc Lavoine ne joue pas. Il est véritablement ému et c’est cette honnêteté que j’aime chez lui. C’était un moment incroyable, hors du temps. Il y a eu une vraie connexion entre lui et nous !

Marc Lavoine vous a choisi. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?

Je trouve ça triste qu’il n’y en ait qu’un qui reste... Moi je n’aime pas du tout la compétition même si c’est le principe de The Voice. J’ai d’abord cru que Marc Lavoine allait choisir Don Pierre, par rapport aux compliments qu’il lui faisait. Je ne sais pas pourquoi il m’a vraiment choisi. J’ai eu beaucoup de chance. J’ai ressenti de la joie, évidemment, mais aussi beaucoup de tristesse parce que Don Pierre allait quitter l’aventure alors qu’on avait fait cette chanson à deux. Je me suis sentie un peu vide en sortant de scène. J’ai même pleuré !

Vous appréhendez les KO ?

J’appréhende un peu cette étape oui et, en même temps, je suis déjà contente de tout ce que j’ai pu vivre jusqu’ici. J’y vais le coeur léger, heureuse de pouvoir interpréter une chanson que j’ai choisie.

Qu’est-ce que vous attendez de cette aventure The Voice ?

J’ai reçu beaucoup de messages d’encouragements suite à mon audition à l’aveugle. Des dates de concerts se sont débloquées et j’ai pris confiance en moi. J’en profite d’ailleurs pour remercier toutes ces personnes qui m’écrivent et m’envoient leur soutien via les réseaux sociaux. C’est génial d’avoir rencontré un public qui me suit grâce à The Voice ! Maintenant, j’espère que cette aventure me permettra de faire de nouvelles rencontres artistiques. C’est ce qui me ferait le plus plaisir. Si Benjamin Biolay avait envie de m’écrire des chansons, par exemple, je serais la plus heureuse (rires) !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1