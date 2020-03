The Voice 2020 - BATTLES (Marc Lavoine) : Qui de Michael Bucquet ou Kaël a gagné ?

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Michael Bucquet et Kaël chantent “Comme d’habitude” de Claude François.

Michael Bucquet est un artiste anti-conformiste, libre et authentique, qui se bat au quotidien pour vivre son rêve. Kaël est un papa qui chante pour pouvoir faire briller les yeux de sa fille et pour assouvir sa passion. Marc Lavoine a choisi d’opposer ces deux talents sur un monument de la chanson française : “Comme d’habitude” de Claude Françoise mais sur la reprise plus rock de Sid Vicious. “Les gens veulent ressentir quelque chose de vrai,” explique Marc Lavoine en plein coaching. Kaël doit absolument laisser de côté la technique vocale tandis que Michael doit s’évader et arrêter la politesse. “T’as qu’à t’en foutre. C’est le moment ou jamais !” balance le coach. La seule consigne : “Soyons plus rock, plus punk, plus cash” ! Marc Lavoine sera-il impressionné par ses deux talents ?

Marc Lavoine souligne un “duo fantastique”. “Vous avez été à la hauteur, bravo Messieurs”. Pour Pascal Obispo, “il y a chanter le rock et être rock” et sa préférence va pour Michael. Lara Fabian a ressenti la même chose que son ami coach mais salue l’incroyable technicité vocale de Kaël. Amel Bent pense que Michael est un “sex symbol en devenir”. Il est temps maintenant pour Marc Lavoine de prendre une décision. “Kaël, tu peux tout faire. Bravo, tu fais un travail époustouflant ! Mais il est vrai que Michael fait des performances qui dépassent le chant. Il a quelque chose de particulier donc je vais le garder”. Bravo Kaël ! Rendez-vous pour les K.O. Michael Bucquet !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1