The Voice 2020 - Yoann Dejean : "Sur scène, je suis le plus sincère possible"

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Yoann Dejean et La Rafa Mia chantent “La fille du Père Noël” de Jacques Dutronc.

Yoann, pourquoi vous participez à The Voice ?

Parce que la musique, c’est ma vie et que j’aimerais pouvoir en vivre. Je participe aussi pour rendre fiers les miens, parce que ça fait longtemps qu’ils me soutiennent. Je chante depuis toujours ou, en tout cas, depuis que j’ai découvert que je pouvais faire quelque chose avec ma voix. Même si j’ai un métier à côté, je ne me vois pas faire autre chose. Quand je suis sur scène, je ne peux pas faire plus sincère que ce que je suis.

Quel est le meilleur conseil que Marc Lavoine vous ait donné ?

Marc Lavoine déteste les effets que je peux faire avec ma voix et a envie de faire ressortir notre personnalité. Cette chanson de Jacques Dutronc, je l’aime et l’interprète depuis longtemps. J'ai donc pris des habitudes tant sur le rythme que sur l’interprétation. Avec Marc, on a tout démoli ! J’ai suivi une autre approche, celle du gars sincère. J’ai suivi ses conseils à la lettre et je pense que ça s’est ressenti sur cette battle.

Pas trop dur d’être en battle avec un trio ?

Ça a collé tout de suite avec La Rafa Mia. Pour moi, cette battle était celle de l’authenticité. Celle des gars qui viennent de province et qui jouent de la guitare depuis toujours et font de la musique en famille. Les avoir tous les trois en face de moi aurait pu me déstabiliser, c’est vrai. Mais, ils m’ont tout de suite intégré comme étant un membre de leur famille à part entière. On ne voyait pas cette battle comme une bataille. Je n’avais pas l’impression d’avoir une armée en face de moi mais plutôt de jouer avec des potes. C’est ce qui a rendu ce moment si unique ! J’espère qu’on aura fait danser les gens chez eux.

Quelles étaient vos craintes avant de monter sur scène ?

En fait, j’avais surtout peur de la mise en scène. C’était la première fois qu’on me demander de chorégraphier des choses avec ma guitare.

Marc Lavoine vous a choisi. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?

On ne voulait pas avoir un aspect compétition dans la chanson même si forcément, j’avais envie de continuer l’aventure. Je suis heureux que Marc m’ait choisi pour la suite. Maintenant, j’ai hâte d’être aux K.O. parce que c’est aussi le moment où l’on choisit sa chanson. La mienne me tient vraiment à coeur. Evidemment, il y a aussi beaucoup de stress dû à l’enjeu qui est énorme : les lives. J’espère avoir la chance de les vivre !

