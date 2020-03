The Voice 2020 - BATTLES (Pascal Obispo) : Qui de Baby J ou Laure a gagné ?

Pour cette première soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Pascal Obispo : Baby J et Laure chantent “C’est comme ça” des Rita Mitsouko.

Chez Pascal Obispo, place à une battle énergique et rythmée, taillée sur mesure pour mettre le feu. D’un côté, une rockeuse avec du coeur : Baby J ! De l’autre, une chanteuse à la voix puissante, Laure. Pour elles, Pascal Obispo a choisi une chanson des Rita Mitsouko, “C’est comme ça”. Le coach veut voir si ses talents sont capables de faire le show tout en s’amusant sur la scène des battles. “Le challenge pour moi va être de se lâcher,” avoue Laure. “Il faut que je trouve cette rockeuse en moi”. "J’ai créé la battle impossible,” avoue Pascal Obispo. “Au fur et à mesure des répétitions, j’ai commencé à les trouver exceptionnelles. Je ne pourrai pas choisir entre ces filles”.

Place au show ! Lara Fabian salue une performance de haut-vol. “Pour l’énergie, la fraîcheur, la justesse et tout ce qu’elle a offert de joie : c’est Baby J,” choisit Lara Fabian. “Vous avez toutes les deux portées la chanson et Catherine sera très heureuse de vous avoir vu lui rendre hommage,” complimente Marc Lavoine qui a une petite préférence pour Baby J qu’il a trouvé “remarquable”. A l’unanimité, les coachs ont un coup de coeur pour Baby J mais le choix final revient à Pascal Obispo. Va-t-il suivre l’avis de ses camarades ? “Je vais prendre la personne la plus sauvage, celle qui me rappelle qui j’étais et ce que je suis encore un peu aujourd’hui : Baby J”. Bravo Laure et rendez-vous sur les K.O. pour Baby J.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1