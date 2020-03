The Voice 2020 - BATTLES (Pascal Obispo) : Qui de Jonathan ou LudySoa & Nathan a gagné ?

Pour cette troisième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Pascal Obispo : Jonathan et LudySoa & Nathan chantent “Chanter pour ceux” de Michel Berger.

Place à la première battle de la soirée dans l’équipe de Pascal Obispo. Jonathan est originaire de l’île de la Réunion, un agriculteur qui espère réaliser son rêve de devenir chanteur grâce à The Voice. Ils ont le même sang qui coulent dans leurs veines, LudySoa & Nathan sont frère et soeur et quand ils chantent, ça sonne comme une évidence. Venus tout droit de Madagascar, ils sont littéralement mis du soleil dans le cœur de nos coachs et du public lors de l’audition à l’aveugle. Pascal Obispo a été séduit par leur fraîcheur et leur énergie. Ce qui l’a conquis du côté de Jonathan, c’est qu’il a eu “le culot de reprendre Bohemian Rhapsody”.

Pour cette battle à trois, le coach a décidé de leur faire chanter la “sublime” chanson de Michel Berger, “Chanter pour ceux”. “Je trouvais que ça leur correspondait bien,” avoue Pascal Obispo. Durant les coachings, ce dernier a bien l’intention de demander le meilleur à ses talents. Jonathan paraît quelque peu déstabilisé au départ, face à l’exigence de son coach, mais il parvient très vite à donner le meilleur de lui même. “Je t’impose de chanter tout en simplicité et de garder ta technique pour la mettre au service de l’émotion et de la belle note”, explique Pascal. Le coach n’est pas davantage laxiste avec le frère et sœur. Chanter à trois pour ce duo, est un véritable challenge !

Pari réussi pour LudySoa, Nathan et Jonathan. Standing ovation des coachs et du public ! Pascal Obispo est très ému. “C’est rare qu’il pleure,” commente Amel Bent qui lui offre un câlin. “Bravo, c’était spectaculaire,” félicite Marc Lavoine. “Nathan & LudySoa, vous m’avez enrubannés dans ce que vous disiez et toi, Jonathan, tu m’as fait voler,” confie Lara Fabian qui a une préférence pour le jeune réunionnais. Pour Amel Bent, les talents sont parvenus à créer un vrai “trait d’union entre une interprétation classique avec Jonathan et ce duo fraternel qui offrait une modernité dingue”. Il est temps pour Pascal Obispo de faire un choix. Encore ému, il avoue avoir été très touché par l’interprétation de ses talents et peine à trancher. “Pardon Jonathan, je vais prendre les petits,” finit-il par lancer. Bravo Jonathan ! Rendez-vous pour les K.O. LudySoa & Nathan !

