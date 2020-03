The Voice 2020 - BATTLES (Pascal Obispo) : Qui de Owlite ou Tristan a gagné ?

Pour cette dernière soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Pascal Obispo : Owlite et Tristan chantent “Les mots bleus” de Christophe.

Deux nouveaux talents de Pascal Obispo entrent en scène. Owlite a su charmer son coach par sa voix “étrange”. “C’est un chanteur extrêmement charismatique”. Tristan est un étudiant en médecine mais sa passion pour la musique a bouleversé le chemin qu’il avait jusqu’alors prévu. “Il est novice mais sa spontanéité et sa fraîcheur vont peut-être révéler des choses intéressantes,” confie Pascal. Pour ses deux talents, il a choisi la chanson sur laquelle il a dansé son premier slow à l’âge de 9 ans : “Les mots bleus” de Christophe.

Chanter en français n’est pas habituel pour Owlite mais il est aussi venu dans The Voice pour être challengé. Ici, il ne s’agit pas de performance vocale mais bien d’émotion. “Il faut savoir exprimer des sentiments. Moi, j’attends d’être touché et de vibrer” prévient le coach. De son côté, Tristan n’a jamais pris de cours de chant de sa vie et le premier se déroule avec le grand Pascal Obispo. “Je suis flippé et je ne suis pas en confiance,” avoue le jeune homme. Il doute beaucoup mais peut compter sur son coach qui reconnaît lui aussi être un autodidacte.Tristan et Owlite, accompagnés de leurs guitares, seront-ils faire vibrer le plateau de The Voice ?

Les coachs sont debouts pour applaudir Tristan et Owlite. Bravo ! Marc Lavoine félicite l’arrangement “fantastique” des musiciens de The Voice et pense que Tristan “a une petite longueur d’avance”. De son côté, Lara Fabian se dit “très bluffée par la polymorphie vocale” d’Owlite. “Je vous ai trouvé tous les deux un charme terrible,” avoue Amel Bent. Pascal Obispo ne sait toujours pas qui il va choisir et pourtant, l’heure est venu. “Tristan tu m’as surpris. Tu as vraiment bien chanté et tu étais là. Mais pour le caractère si spécial de sa voix, je vais choisir Owlite”. Bravo Tristan et direction les K.O. pour Owlite !

