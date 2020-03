The Voice 2020 - BATTLES (Pascal Obispo) : Qui de Raimana ou Abi a gagné ?

Pour cette deuxième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Pascal Obispo : Abi et Raimana chantent “Un homme heureux” de William Sheller.

D’un côté : Abi, un talent au charme discret, au timbre de voix subtil. De l’autre : Raimana, un artiste originaire d’un bout de France au milieu de l’océan Pacifique. Pour cette battle, Pascal Obispo a choisi une chanson qui décrit parfaitement l’humeur de ses talents : “Un homme heureux” de William Sheller. “Abi est un super musicien et on sent tout de suite que cet homme a une sensibilité extraordinaire,” adore le coach. “Raimana est un garçon qui vient de Tahiti et qui chante de façon très douce. J’aurais adoré avoir une voix comme ça. Il a un charme fou”. Pascal Obispo a eu envie d’associer ces deux sensibilités. En coaching, Abi se demande : “Qu’est-ce que je fais là ?”. Il doit absolument gommer sa timidité qui fait peur à son coach pour la suite. Raimana lui ne connaissait pas la chanson de William Sheller et appréhende de sortir de son registre tahitien habituel. “J’attends tous les deux qu’ils me prouvent qu’ils veulent être un homme heureux,” confie le coach avant leur entrée en scène.

Un pari réussi puisque l’émotion sur le plateau est palpable… “Merci pour cette émotion,” confie Pascal Obispo. “Abi, tu es ce garçon qui apparaît et on a l’impression d’assister à une scène de film. Tu as cette façon de se mouvoir dans la musique qui laisse toute la place à l’autre mais qui te permet à toi d’être unique,” commente Lara Fabian et sans surprise, son coeur craque pour Abi. De son côté, Marc Lavoine a été bouleversé par l’interprétation de Raimana. “Je ne m’attendais pas à éprouver ce que j’ai éprouvé en vous regardant. De l’humanité et c’était sublime”. Amel Bent est elle aussi bouleversée face à tant d’humilité. “Vous êtes deux merveilleux exemples à suivre”. Qui va choisir Pascal Obispo ? Parce qu’il lui propose “beaucoup de plaisir” quand il chante, sa préférence se porte sur Abi. Bravo Raimana ! Rendez-vous pour les K.O. Abi !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1