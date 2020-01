The Voice 2020 - Cheyenne apporte un vent de “country musique” sur le plateau (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 25 janvier 2020, sur TF1 : Cheyenne chante “All Jacked Up” de Gretchen Wilson.

Cheyenne est une jeune musicienne et chanteuse originaire de Lorraine. Depuis toujours, elle baigne dans la musique grâce à son papa, musicien, qui lui a transmis la passion de la “country musique”. Et Cheyenne aime tout de cet univers: la musique, les danses et le look. Soutenue par son papa, elle décide très jeune d’arrêter l’école pour se consacrer à la musique. Pour son Audition à l’Aveugle, Cheyenne veut prouver à son père qu’elle peut réaliser son rêve et le sien: briller sur une grande scène en partageant cet univers qui leur tient à cœur.



"Tu as une voix de caractère"

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Cheyenne chante “All Jacked Up” de Gretchen Wilson. Dès la première note, Cheyenne donne le ton et met littéralement le feu au plateau. Lara Fabian et Amel Bent se retournent “on fire” ! “Tu as démontré ton courage d’apporter ce style de musique ici sur ce plateau. Tu as une voix de caractère,” complimente Lara. La magie a opéré pour Amel. “J’ai entendu du blues, de la soul, c’est ce que j’aime. Je sais où je veux t'emmener”. Amel lui promet de l’aider à “faire pleurer les gens” avec sa voix. Pour Pascal Obispo qui ne s’est pas retourné, “la voix était incroyable”. “Allez viens, on va s’amuser,” argumente Amel mais Lara lance une dernière cartouche : “Mon père m’a éduqué à la country mais tu fais comme tu veux”. Alors, qui de Lara Fabian ou Amel Bent obtiendra les faveurs de Cheyenne ? La réponse est Lara ! Bienvenue dans The Voice, Cheyenne.

