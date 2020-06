The Voice 2020 - Cheyenne : “Je vais chanter mon histoire”

A quelques heures de la demi-finale de "The Voice 2020", Cheyenne se confie sur son parcours dans l'équipe de Lara Fabian.

Cheyenne, racontez-nous comment The Voice a commencé pour vous.

Je chante depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Vers 11 ans, j’ai su que je voulais en faire mon métier et à 14 ans, j’ai commencé à faire de la scène. Je viens d’une famille de musiciens tous passionnés par la country et le blues. J’ai baigné dedans depuis toute petite. Ce sont mes influences et c’est un style musical que j’avais envie de défendre aux auditions à l’aveugle. Je pense que la country est parfois cataloguée de musique ringarde en France parce que ce n’est pas dans notre culture. J’avais à coeur de montrer que la musique country était bien plus que ça. J’ai été très surprise de recevoir autant de messages de bienveillance après mon audition.

Comment vous avez vécu la première partie de l’aventure ?

Quand j’ai auditionné pour The Voice, j’avais peur qu’on me range dans la case de la chanteuse country. Certes, c’est un univers musical que j’adore mais j’avais aussi à coeur de montrer que je savais chanter autre chose. Je suis contente parce qu’au fil des étapes, j’ai pu montrer une facette différente de moi. Jamais, je n’aurais imaginé arriver jusqu’en demi-finale. Mon objectif était simple, celui de passer à la télévision même si les fauteuils ne se retournaient pas. J’espérais ainsi gagner en visibilité et pourquoi pas, rencontrer un public. Je rêve de vivre de ma musique et The Voice est un formidable tremplin. Depuis le début de l’aventure, j’ai été de surprise en surprise et samedi soir, c’est déjà la demi-finale !

Quel est votre meilleur souvenir à ce jour ?

Mon meilleur souvenir reste l’étape des K.O avec la chanson de Céline Dion, “Dans un autre monde”. J’ai adoré faire le show et dépenser toute cette énergie sur scène. En plus, il y avait mon groupe de musique dans le public. C’était beaucoup d’émotions de les avoir près de moi. Je suis aussi fière parce que je pense m’être surpassée sur ce morceau. C’est un style que je n’ai pas l’habitude de faire. Il faut croire que j’ai bien réussi puisque j’ai décroché ma place pour la demi-finale.

Vous appréhendez comment cette demi-finale ?

Pour moi, cette étape est la plus difficile puisque l’enjeu est énorme : décrocher sa place en finale et peut-être gagner The Voice. J’ai choisi un morceau très compliqué techniquement mais aussi sur le registre de l’émotion. J’ai beaucoup travaillé pour et ça a parfois été difficile. Je stresse beaucoup pour samedi soir et j’espère surtout pouvoir toucher les téléspectateurs.

Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur le choix de votre chanson ?

C’est une chanson de divas, de grandes voix. Les paroles racontent l’histoire d’une femme qui veut accomplir ses rêves et qui pour ça, a besoin que le public l’écoute. C’est mon histoire et je la chante au bon moment. Pour demander aux téléspectateurs de me donner une place pour la finale.

Quel est le meilleur conseil que Lara Fabian vous ait donné ?

Elle m’a dit que la chose la plus importante était de savoir se connecter au public.

La finale, vous avez envie d’y croire ?

Bien sûr que j’ai envie d’y croire parce que c’est un rêve qui pourrait se réaliser. Maintenant, c’est au public de choisir.