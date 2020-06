DEMI-FINALE - Terence chante pour son père "qui lui manque"

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Terence veut décrocher sa place en finale dans l’équipe d’Amel Bent.

Il avait été sauvé in extremis par sa coach lors des auditions à l’aveugle, “sûrement le moment où j’ai eu le plus peur de ma vie,” résume-t-il aujourd’hui. Mais au fil de l’aventure, Terence a pris de l’assurance et su imposer son style, toujours avec le sourire. Un parcours qu’il résume comme “inattendu”. Après un message poignant pour sa compagne lors des KO, c’est à son père qu’il s’adresse ce soir avec “Si seulement je pouvais lui manquer” de Calogero. “Ce n’est pas que mon père n’était pas là mais quand je grandissais, je le voyais une semaine tous les deux mois. Mes parents ont divorcé deux jours avant mon audition à l’aveugle et depuis je ne l’ai pas vu,” raconte Terence. “Je suis très bien entouré mais le seul truc qui me manque là, c’est mon père”.

Ce soir, Terence chante avec l’envie de décrocher sa place pour la finale mais surtout dans l’espoir que son père le regarde… Amel Bent est très touchée “parce qu’on a la même histoire,” avoue la coach. “Je me suis retrouvée et ça m’a fait du bien”. Marc Lavoine félicite l’interprétation de Terence. “Il l’a fait avec beaucoup de grâce et de sincérité. Je pense que c’est la plus belle performance que vous ayez faite”. Pascal Obispo a lui aussi été très ému. Terence sera-t-il l’un des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Terence. BRAVO A LUI !