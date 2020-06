DEMI-FINALE - Tom Rochet, heureux , solaire et "free" sur scène

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Tom Rochet veut décrocher sa place en finale dans l’équipe d’Amel Bent.

Ce talent de 20 ans n’avait pour seule expérience que les pistes d’athlétisme. Pourtant, à chaque étape, il a réussi à séduire davantage pour sprinter jusqu’à la finale. Lors des auditions à l’aveugle, Tom Rochet avait touché Amel Bent en reprenant au piano, “Let it be” des Beattles. Mais c’est en chantant “Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai” que le jeune artiste a véritablement bluffé sa coach. Pour tenter de décrocher sa place en finale, celui qui se considère comme un outsider a décidé de chanter “Free” de Steevie Wonder pour délivrer “un message de liberté”.

Le message est bien passé si l’on en croit les compliments de sa coach. “A chaque fois que tu chantes, t’es tellement heureux, solaire et lumineux. Tu es fait pour ça et on ne se pose plus la question,” commente Amel Bent. “Je suis fière de toi”. Tom Rochet sera-t-il l’un des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.

Direction la finale pour Tom !