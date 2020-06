DEMI-FINALE - Toni "désenchantée" continue de bouleverser Amel Bent

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Toni veut décrocher sa place en finale dans l’équipe d’Amel Bent.

Toni est arrivée en show girl sur les auditions à l’aveugle et depuis, elle n’a jamais cessé de mettre la barre toujours plus haute. “J’ai mis un pied dans cette aventure en ayant une idée de qui j’étais. J’ai été la première surprise de découvrir que je ne me connaissais pas à 100%,” raconte celle qui s’est (re)découverte. Les mots de sa coach, lors des KO, résonnent encore en elle. “A 14 ans, quand je ne pouvais pas me regardais dans une glace. J’aurais aimé allumer ma télé et tomber sur une fille comme toi,” disait alors Amel Bent. Depuis, Toni pense avoir déjà tout gagner ! Mais la finale, elle veut y croire. Alors, pour tenter de convaincre les téléspectateurs, la jeune artiste a choisi d’interpréter “Désenchantée” de Mylène Farmer. Une fois encore, elle surprend par ce choix audacieux. “Cette chanson est celle qui définit parfaitement, la situation dans laquelle je me trouve. J’ai voulu revenir à l’essentiel et chanter qui je suis,” confie Toni quelques minutes avant de monter sur scène.

Sa coach est complètement séduite par l’interprétation de Toni. “C’est quoi chanter s’il n’y a pas un vrai engagement ?” Amel Bent cherche ses mots parce qu’ils ont de l’importance. “Lorsque Toni chante, elle espère changer son monde et celui des autres. Cette chanson a résonné comme si elle devait sortir maintenant”. Pascal Obispo lui, dit avoir mieux compris la chanson de Mylène Farmer dans cette version. Il félicite “la voix” et l’émotion” de Toni. “Bravo. Tu mérites vraiment ta place”. Toni sera-t-elle l’une des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Toni. BRAVO A ELLE !