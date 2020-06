DEMI-FINALE - Cheyenne lance "un cri du coeur" au public

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Cheyenne veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Lara Fabian.

A 19 ans, Cheyenne est une fan inconditionnelle de la musique country. Mais depuis le début de l’aventure The Voice, elle n’a cessé de nous montrer toute l’étendue de sa palette musicale. Celle qui n’a jamais eu envie d’être rangée dans la case de “chanteuse country” est certaine d’une chose : “La scène, c’est vraiment là que j’ai envie d’être”. Grâce à The Voice, Cheyenne a aussi beaucoup appris sur elle-même. La jeune artiste sait dorénavant qu’elle peut sortir de sa zone de confort et performer sur d’autres styles musicaux. “Pour moi, tu es The Voice,” lui disait même Lara Fabian lors de la dernière étape des KO. Saura-t-elle convaincre sa coach ce soir encore ?

Pour décrocher sa place en finale, Cheyenne chante “Listen” de Beyonce. “Ce morceau est un cri du coeur que j’adresse au public. Je rêve de sortir de ma chambre et de faire de la musique,” confie la jeune artiste quelques minutes seulement avant de monter sur scène. Pluie d’applaudissements pour Cheyenne ! Confinée à Montréal, sa coach n’a pourtant rien manqué de son incroyable performance : “Ce soir, on t’a écouté et on a volé avec toi. Cheyenne, bravo et merci !” Amel Bent était elle aussi debout pour applaudir la jeune artiste : “Tu es en train de réaliser ton rêve Cheyenne et je suis heureuse de pouvoir être témoin. Tu es vraiment une chanteuse incroyable”. Cheyenne sera-t-elle l’une des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Cheyenne. BRAVO A ELLE !