DEMI-FINALE - Gustine, "hypnotisante" avec sa reprise de "Wicked Game"

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Gustine veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Lara Fabian.

Gustine a marqué dès son audition à l’aveugle grâce à son duo improvisé avec Marc Lavoine. Tout le monde parle encore de leur revisite à la harpe des “Yeux revolver”. “Une sorte de magie a opéré,” se souvient Gustine. Pourtant, c’est dans l’équipe de Lara Fabian que la jeune artiste avait décidé de poursuivre l’aventure The Voice. Imprévisible, onirique et joueuse, Gustine sait assurer le spectacle. Pour tenter de décrocher sa place en finale, elle reprend sa harpe pour interpréter le titre de Chris Isaak, Wicked Game. “Il y a un côté ensorcelant et j’espère que ça plaira au plus grand nombre,” confie-t-elle quelques minutes seulement avant de monter sur scène. Place au show !

Lara Fabian est “captivée” à chacune de ses prestations. “Gustine, tu es hypnotisante, envoûtante,” confie sa coach. “Tu es non seulement une grande musicienne, une voix hors du commun mais c’est surtout ta faculté à nous raconter quelque chose avec tout ce que tu alignes que j’aime”. Lara Fabian remercie son artiste. “J’ai eu l'honneur de traverser ce beau voyage”. Gustine sera-t-elle l’une des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.

Direction la finale pour Gustine !